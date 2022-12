I Peanuts sbarcano a Lovere per “Il Borgo della luce”

In occasione del periodo più magico dell’anno, il centro storico di Lovere verrà animato da leggendari personaggi che sanno parlare al cuore di tutti, grandi e piccoli: Charlie Brown, Sally, Linus, Snoopy, Lucy, saranno proprio i mitici Peanuts i protagonisti della XII edizione di “Lovere, il Borgo della luce“.

Il progetto di illuminazione artistico-scenografica natalizia del borgo, nato per valorizzarne le bellezze architettoniche, artistiche e storiche, torna anche quest’anno, con una formula appositamente pensata per favorire il risparmio energetico, ed è pronto a ricreare un’atmosfera incantata in cui le opere d’arte proiettate sugli edifici acquisteranno nuova vita, in un emozionante dialogo con la cittadinanza e i turisti di Lovere.

L’edizione 2022 del Borgo della Luce

Per quest’anno, l’evento di apertura si è tenuto sabato 26 novembre alle ore 17 in Piazza Tredici Martiri, con l’accensione delle nuove proiezioni alla presenza dell’Amministrazione comunale e di Elisabetta Sgarbi, editrice e regista.

È stata una serata di grande coinvolgimento e magia, con la partecipazione di centinaia di turisti e curiosi, tutti uniti dalla poesia dei Peanuts che dialoga con il fascino di uno dei Borghi Più Belli d’Italia sulle sponde del lago d’Iseo.

La suggestiva proiezione artistico-scenografica su oltre 10.000 mq di edifici, finanziata grazie al contributo ottenuto a valere sul bando regionale “OgniGiorno inLombardia” (che premia gli eventi e le iniziative con particolare carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde), offrirà a cittadini e turisti una spettacolare scenografia dedicata ai celebri Peanuts, in omaggio al grande maestro del fumetto Charles M. Schulz e al suo universo creativo nel centenario della sua nascita.

Tutte le sere dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, gli edifici storici si trasformeranno in una tavolozza su cui i personaggi troveranno una nuova casa e la filosofia di Schulz, capace di parlare sia ai bambini che agli adulti, porterà vitalità e bellezza.

Ma non soltanto. Tra luminarie e addobbi natalizi a impreziosire il borgo antico, sono previsti anche eventi collaterali di intrattenimento promossi in collaborazione con le associazioni del territorio:

Venerdì 2 dicembre alle ore 20.30 appuntamento nella Sala degli Affreschi della suggestiva Accademia Tadini, con l’incontro dal titolo “La coperta di Linus. Il mondo dei Peanuts e di

Charles M. Schulz ” con Marcello Garofalo, critico e curatore, per introdurre il pubblico nel magico mondo creato dall’autore americano

mercoledì 14 dicembre, alle ore 20.30 nella stessa location, ci sarà invece l'incontro dal titolo "Il lavoro dell'immaginario. Il disegno, il racconto, la vita" con il noto fumettista Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, in dialogo con il giornalista Stefano Malosso.

Il sentito omaggio a Charles M. Schulz

Con “Magic Xmas with Linus and the Peanuts” il Comune di Lovere desidera rendere omaggio alla figura di Charles M. Schulz nel centenario della sua nascita, artista di grande sensibilità che ha saputo creare, attraverso pochi tratti, un suggestivo universo narrativo nel quale intere generazioni si sono rispecchiate.

Le strisce, create da Schulz a partire dal 1950, invitano a riflettere sul senso della vita, sul nostro stare al mondo, sulle difficoltà e sulle nevrosi della nostra società, ieri come oggi, e sono state e continuano a essere una finestra aperta su di noi e sulla realtà.

Il progetto ha l’obiettivo di dare impulso e ulteriore slancio al turismo e al commercio di Lovere, specialmente in questo momento delicato per l’economia locale e globale, nonché accrescere l’attrattività e il prestigio della Cittadina e del territorio circostante.

La magica atmosfera, calda e accogliente, insieme a Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally, Snoopy e tutto il resto della banda, sarà una piacevole carezza per i residenti e per i turisti che sceglieranno Lovere per le Festività.