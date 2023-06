Una Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Il cielo stellato, il profumo dell’estate ormai arrivata e una bella passeggiata mano nella mano con la nostra persona speciale: torna la “Notte Romantica”, una lunga serie di appuntamenti che avranno come location gli oltre 220 paesini appartenenti al circuito dei Borghi più belli d’Italia. Questa è l’ottava edizione, e sono davvero tanti gli eventi che la caratterizzeranno. Segnatevi in agenda i più importanti, che si svolgeranno durante la sera di sabato 24 giugno 2023.

La “Notte Romantica”, un appuntamento unico

Giunta alla sua ottava edizione, la “Notte Romantica” è una serata coinvolgente e ricca di sorprese, che ormai da anni attira moltissimi turisti. Si svolge come di consueto il primo sabato dopo il solstizio d’estate, e quest’anno cade il 24 giugno: è un appuntamento dedicato a tutti gli innamorati, ma anche a coloro che vogliono godersi un’atmosfera romantica alla scoperta di piccoli villaggi ancorati nel tempo. Ogni borgo organizza degli eventi speciali per celebrare questa serata, ma due sono i momenti clou che li accomunano tutti.

Il primo è il dessert Pensiero d’amore, che quest’anno porta la firma del celebre maestro della pasticceria Iginio Massari, proprio come accaduto anche la scorsa edizione: tutti i ristoranti che partecipano all’iniziativa lo serviranno a fine pasto, per festeggiare insieme l’amore. Il secondo momento condiviso è il bacio di mezzanotte, allo scoccare del quale verranno lanciati in cielo migliaia di palloncini (completamente biodegradabili). Infine, non mancherà anche quest’anno il FlashMob Unplugged: chiunque sappia suonare uno strumento è invitato a farlo in qualche angolino speciale del proprio borgo, per allietare la serata.

Gli eventi imperdibili nei borghi

Vediamo ora quali sono gli appuntamenti davvero da non perdere nel corso della “Notte Romantica”. Partiamo da Corinaldo, grazioso borgo marchigiano incastonato tra le colline dell’entroterra di Ancona: qui si festeggia a ritmo di musica, grazie alla partecipazione del Gruppo Danza Oggi che organizza una serata davvero speciale nei luoghi simbolo del paese. Non manca inoltre una visita guidata gratuita alla scoperta delle bellezze di questa antica cittadina dal ricco passato medievale.

Spostiamoci poi in Sicilia, tra le strette viuzze di Petralia Soprana: l’evento d’eccezione è Candle Night Concert, che si tiene all’interno di Palazzo Pottino. E, naturalmente, i ristoranti del luogo sono pronti a servire un menù dedicato agli innamorati. In Lombardia, l’atmosfera più romantica è quella che si respira a Lovere, piccolo borgo affacciato sulle sponde del lago Sebino. Qui, sabato 24 giugno c’è musica dal vivo e tanto buon cibo: i più curiosi possono approfittare della visita guidata al centro storico, e alle 23:30 godersi lo spettacolo pirotecnico sul lago.

Chi vuole davvero partecipare e sentirsi un tutt’uno con la comunità, può scegliere Castel Gandolfo: il borgo apre le porte alla “Notte Romantica” con un giorno d’anticipo, per allestire Piazza della Libertà con migliaia di fiori, un appuntamento a cui tutti possono unirsi. Mentre la serata di sabato è caratterizzata da visite guidate e cene a lume di candela nel borgo, con tanta buona musica. Il piccolo paesino di Fornelli, in Molise, offre invece un aperitivo al tramonto, seguito da cena con menù dedicato. E c’è spazio per una visita guidata, con foto ricordo in Piazzetta della Lettura.