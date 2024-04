Il mondo dei viaggi rinnova il proprio impegno per la tutela della natura

Riconoscendo il ruolo cruciale del settore nel preservare e proteggere la diversità biologica, l’approccio del Turismo Nature Positive è concepito come un punto di riferimento per un cambiamento concreto. L’obiettivo è fornire al settore gli strumenti e le conoscenze necessarie per promuovere e salvaguardare le destinazioni da cui dipende.

L’impegno della partnership si basa su un’ampia consultazione con esperti provenienti dal mondo degli affari, del governo, dell’ambiente accademico e della società tra cui l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e la Commissione Mondiale sulle Aree Protette (WCPA).

Il rapporto, in linea con il precedente rapporto del WTTC del 2022 sul “Turismo Nature Positive”, presenta quadri pratici ed esempi concreti che incoraggiano sia gli operatori che i turisti a intraprendere viaggi che contribuiscano alla salvaguardia dei beni naturalistici.

Un passo significativo verso un settore più sostenibile

Julia Simpson, presidente e CEO del Wttc, ha sottolineato: “Questa storica partnership con i maggiori player dei viaggi e del turismo è un passo significativo nel nostro viaggio collettivo verso un settore più sostenibile e responsabile. Questo rapporto non è semplicemente una pubblicazione, ma un movimento verso l’integrazione della gestione ambientale al centro delle esperienze di viaggio. Mentre celebriamo la Giornata della Terra, dobbiamo preservare e proteggere le nostre destinazioni. La dipendenza del nostro settore dalla natura, unita alla nostra esperienza nel creare esperienze stimolanti e memorabili, significa che siamo nella posizione ideale per essere guardiani della natura“.

Un quadro solido per pratiche sostenibili

Il segretario generale del Turismo delle Nazioni Unite, Zurab Pololikashvili, ha inoltre osservato: “Per anni, il turismo è stato in prima linea nell’integrazione del turismo nella più ampia agenda dell’Onu sulla biodiversità, compreso il sostegno al lavoro del segretariato della convenzione sulla diversità biologica (Cbd). Questa nuova fondamentale collaborazione tra i principali attori globali stabilisce un quadro solido per pratiche sostenibili, che non solo determinano un impatto significativo, ma esemplificano anche il potere degli sforzi congiunti nella conservazione della biodiversità“.