MSC avrà una nave dedicata solo alle mini crociere

Le mini crociere riscuotono sempre più successo. Durano poco,, ma regalano un’esperienza di viaggio completa e soprattutto di lusso.

Ecco perché la MSC Crociere ha intenzione di dedicare una delle sue 15 navi – che diventeranno 29 entro il 2026 – solo ed esclusivamente a questo tipo di viaggio.

Una nave che farà solo brevi itinerari, nel Mediterraneo per un weekend o la massimo quattro giorni.

Una nave che, chi se lo può permettere, potrà anche essere prenotata in esclusiva, per festeggiare un compleanno – da ricchi – , un matrimonio o un viaggio incentive per qualche azienda che solitamente prenota un hotel per organizzare una convention.

Solo nel 2019, MSC ha in programma 36 mini crociere. E la richiesta è sempre più alta. Ecco il perché di una nave dedicata.

La mini crociera è perfetta anche per i giovani che hanno un budget ridotto, ma che non vogliono rinunciare a una vacanza a bordo di una nave dove, tra bar, ristoranti, discoteche, teatri, spa, palestra, piscine, Jacuzzi, sale giochi e tantissime attività e animazioni, divertirsi e tirare tardi insieme agli amici.

Non si sa ancora quale delle navi della flotta MSC sarà destinata a questo nuovo segmento di mercato. Ma sicuramente il porto di partenza sarà quello di Genova.