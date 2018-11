Matera, un percorso all’aperto tra le opere di Dalí

editato in: da

Da gennaio 2019 a Matera , Capitale europea della cultura, oltre ai celebri, in città svetteranno gigantesche installazioni e opere di Salvador Dalí. Un percorso d’arte all’aperto,, puntellato di circasparse per la città che, 25 anni fa è stata il primo sito in Italia a diventare un

L’idea è partita da Beniamino Levi, presidente di Dalí Universe una delle più grandi collezioni private dell’artista in tutto il mondo.

Alcune opere importanti saranno installate nelle piazze e tra i vicoli mentre le opere minori potranno essere ammirate nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci.

I lavori di allestimento sono già iniziati, le opere saranno visibili già dal 2 dicembre 2018 e a Matera è già spuntato un ‘orologio molle’, ispirato alla celebre opera ‘La persistenza della memoria’ dell’artista surrealista catalano conservato al Museum of Modern Art di New York.

Diversi i temi dell’esposizione all’aperto, come il tempo e la metamorfosi della realtà in surrealtà. Ologrammi, realtà virtuale, proiezioni 3D, video mapping di grande effetto trasformeranno la Città dei Sassi in un palcoscenico artistico.

Questo è solo uno dei tantissimi eventi che caratterizzeranno l’anno dedicato a Matera, in uno scenario incantevole che aggiunge valore a qualsiasi manifestazione artistica. Saranno almeno 15 i grandi progetti come la mostra di Dalí che faranno parte di un programma culturale che comprenderà centinaia di appuntamenti all’insegna dello slogan ‘Open Future’.