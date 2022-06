I luoghi migliori in alta montagna dove fare vacanze al fresco

L’estate è davvero meravigliosa: le giornate sono lunghe, le persone sono più allegre e il tempo buono ci fa costantemente compagnia migliorando lo scorrere delle ore. Ma la bella stagione ha anche un problema (per molti, ma non per tutti): spesso il caldo è insopportabile. Il miglior modo per resistere alle bombe di calore è rifugiarsi in alta montagna. Ma dove andare?

I migliori luoghi d’alta montagna del Nord Italia

Siamo in Italia e abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che può davvero regalarci meraviglie in ogni angolo. E anche durante la torrida estate chi cerca il fresco ha davvero un ampio ventaglio di destinazioni tra cui scegliere, e una più bella dell’altra.

Per esempio, una meta da non perdere è Livigno in provincia di Sondrio, una delle località di montagna più famose dello Stivale, situata a ben 1.816 metri di altitudine. Chiamata “il piccolo Tibet”, durante l’estate si trasforma in una vera e propria oasi dove sfuggire al caldo. Tantissimi sono i percorsi di trekking e nordic-walking e tutti caratterizzati da una natura molto selvaggia.

Un’altra meta assolutamente eccezionale da visitare questa estate è Corvara in Badia in provincia di Bolzano, una vera a propria perla che svetta a ben 1.568 metri di altitudine. Circondata dalla maestosità delle Dolomiti, regala temperature gradevoli e nei dintorni anche tantissimi percorsi escursionistici. Il grazioso paese è persino considerato “la culla del turismo della Val Badia”, una destinazione che può davvero regale un’estate indimenticabile.

L’ultima destinazione montana che vi consigliamo di visitare nel Nord Italia questa estate è Sestriere in provincia di Torino che, con i suoi oltre 2000 metri di altitudine, è un vero e proprio paradiso dove fuggire dal caldo torrido. Non mancano gli svaghi che vanno dai tantissimi sentieri escursionistici, fino ad attività sportive tutte da svolgere in una cornice incantevole.

Fuggire dal caldo in Centro Italia, dove andare

Si può fuggire dal caldo anche in Italia Centrale. Certo, non ci sono le Dolomiti, ma comunque sono diverse le località che vale la pena visitare e che possono regalare temperature miti a tutti i viaggiatori.

Una di queste è il Monte Amiata in Toscana, un’antichissima cima di origine vulcanica che vanta una posizione non distante dal mare, pur raggiungendo un’altezza di 1738 metri. I paesini più belli, tuttavia, si trovano nella fascia di altitudine che va da 600 a 800 metri e sono: Arcidosso, Castel del Piano e Santa Fiora, Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore.

In Umbria non può di certo mancare una visita a Castelluccio di Norcia in provincia di Perugia. Famoso soprattutto per la sua bellissima fioritura, è un borgo situato in cima a un colle che si eleva sull’altopiano denominato I Piani di Castelluccio (e a ben 1.452 metri di altitudine). Durante la bella stagione le sue temperature si assestano su una massima di circa 21°.

Voliamo poi nel Lazio per scoprire il fresco del Terminillo che si trova a circa 32 km dalla città di Rieti. Una meta che si rivela adatta a tutti grazie alla varietà di sentieri presenti e di escursioni offerte dalle guide. Impossibile non lasciarsi affascinare dai freschi profumi delle faggete e dalla natura ricca di biodiversità.

Fresco anche nel Sud Italia: dove andare

Nell’immaginario comune il Sud Italia è sinonimo di mare, sole e bagni in acque cristalline. Ma la verità è che anche questa zona del nostro Paese è in grado di regalarci angoli che sono dei freschi paradisi estivi.

Pescasseroli, per esempio, si trova in provincia dell’Aquila a un’altitudine di 1.167 metri. Ritenuta la città principale del maestoso Parco Nazionale d’Abruzzo, si distingue per essere vivace e in grado di offrire un soggiorno all’insegna della storia, natura e relax. Il centro storico cittadino è un luogo di grande fascino, mentre i suoi dintorni sono un paradiso per tutti coloro che amano fare escursioni a piedi o in mountain bike, ma anche a cavallo.

Lorica, in provincia di Cosenza, è una frazione divisa fra i comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco situata nella Sila Grande a un’altitudine di ben 1314 metri sul livello del mare. Si affaccia sulla placidità del Lago Arvo ed è dolcemente circondata da boschi e monti. Essendo la sede del Parco Nazionale della Sila, offre al visitatore molte attività da fare e tutte a temperature piacevoli.

Un bel fresco è possibile trovarlo anche in provincia di Isernia con Capracotta, bellissimo borgo situato a 1.421 metri sul livello del mare. Vi basti pensare che è uno dei paesi più alti di tutto l’Appennino e che è circondato da fitti boschi di conifere, torrenti, cascate, pascoli e riserve naturalistiche. Durante l’estate il territorio circostante si trasforma regalando al visitatore un’esplosione di colori e di vita da toccare con mano, grazie alle escursioni a piedi o in mountain bike, su percorsi immersi nella natura più incontaminata.

Isole maggiori: dove trovare un po’ di fresco in estate

Anche le paradisiache Sicilia e Sardegna sono in grado di farci vivere un’estate piacevolmente fresca. Non solo mare e spiagge da sogno, ma anche tanti graziosi angolini in cui rifugiarsi dall’afa.

Uno di questi è Fonni, in provincia di Nuoro, un delizioso paesino di montagna che con i suoi 1.000 metri di altitudine è il più alto dell’isola. Situato tra le cime del Gennargentu, dona numerosi percorsi di trekking tra boschi e sorgenti dove è possibile osservare numerose specie di uccelli e animali di montagna. Grazioso il suo centro storico, tutto arricchito da murales che raccontano momenti di vita quotidiana e tradizioni del Paese.

In Sicilia, invece, vi consigliamo di andare alla ricerca del fresco verso il maestoso Monte Etna poiché qui avrete l’onore di camminare tra la natura del più grande vulcano attivo d’Europa. Il tutto potendovi spingere fino ai crateri, alle colate di lava, alle distese di ceneri e alle diverse bocche che si sono formate nel corso del tempo lungo i suoi versanti.

Sono tantissimi i sentieri e i percorsi (abbastanza facili) che consentono di scoprire lo specifico paesaggio che varia dalle zone prettamente agricole a quelle di boschi, fino alla fascia più alta. Lassù, verso la cima, il paesaggio è di tipo lunare a causa della pietra lavica: come stare per davvero su un altro pianeta. Con i suoi 3.326 di altezza, l’Etna è una vera e propria montagna nel cuore del Mediterraneo.