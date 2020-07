Il Gennargentu e le sue bellezze, paradiso degli escursionisti

La Sardegna non è solamente mare incantevole e spiagge da sogno: al di là delle sue rinomate località turistiche balneari, infatti, la regione cela alcune bellezze che meritano assolutamente di essere (ri)scoperte. L'entroterra è un luogo di maestose cime montuose e boschi rigogliosi, di natura incontaminata e panorami incredibili, di borghi deliziosi e calorosa accoglienza. Una delle zone più misteriose e suggestive della Sardegna è senza dubbio quella che ha come suo cuore pulsante il massiccio del Gennargentu. Partiamo allora per un lungo viaggio alla scoperta delle sue meraviglie.