Giornata mondiale della bicicletta: gli itinerari più belli del mondo

In occasione della Giornata mondiale della bicicletta, ecco quali sono i percorsi ciclabili più belli e avventurosi al mondo: per una vera impresa su due ruote

Da chi ama semplicemente fare una passeggiata in bici ai veri professionisti, che azzardano percorsi a dir poco avventurosi: quali sono gli itinerari ciclabili più belli al mondo? Ce n’è davvero per ogni esigenza, un’occasione perfetta per vivere un’esperienza all’aria aperta da soli o in compagnia. Per celebrare la Giornata mondiale della bicicletta, che ricorre il 3 giugno di ogni anno, non c’è niente di meglio che scoprire i percorsi da fare almeno una volta nella vita.

Gli itinerari più belli in Europa

Se siete veri appassionati di ciclismo, probabilmente conoscerete già Eurovelo: si tratta di un’immensa rete di itinerari ciclabili che si snoda in tutto il continente europeo, per oltre 45mila km in totale. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Una delle avventure più suggestive è sicuramente l’Eurovelo 11, chiamata anche la “strada dell’Europa dell’Est”, che attraversa ben 11 Paesi diversi in una direttrice che va da Nord a Sud, per quasi 6mila km. Si parte da Capo Nord, in Norvegia, quindi si affrontano i panorami incredibili di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Serbia e Macedonia del Nord per approdare ad Atene, in Grecia.

Unire la passione per la bici ad una vera e propria vacanza alla scoperta della Francia: la Ciclovia della Loira è un’esperienza indimenticabile, anche per chi è ancora un dilettante. Lunga ben 750 km, può essere comodamente frazionata in numerose tappe o essere percorsa solamente per un tratto, seguendo il corso del fiume francese dalla sua foce nell’Oceano Atlantico sino all’entroterra. Lungo la strada, bellissime colline rigogliose e tanti castelli antichi punteggiano il territorio. Niente di meglio per esplorare il Paese e magari anche le sue bontà.

Gli itinerari più belli nel mondo

E se invece siete alla ricerca di un’avventura più esotica, ci sono davvero moltissime possibilità nel resto del mondo. È il caso della Carretera Austral, una bellissima pista ciclabile costruita da Pinochet nel corso degli anni ’70 e ’80: è lunga ben 1.240 km, partendo dal cuore del Cile sino a raggiungere la Patagonia, attraverso fiumi turchesi, montagne innevate e laghi glaciali. È senza dubbio un percorso molto impegnativo, soprattutto perché solo in piccola parte asfaltato. La maggior parte della ciclovia è infatti sterrata, un’impresa per i più coraggiosi.

È poi in Sudafrica che si snoda una pista ciclabile davvero emozionante, che affronta alcuni dei paesaggi più belli del continente. Si tratta della Garden Route, che congiunge Città del Capo con Port Elizabeth: l’itinerario è lungo “solamente” 609 km, ma è a dir poco entusiasmante. La strada, conosciuta anche come la “via degli elefanti”, costeggia la parte meridionale del Paese. E una volta arrivati a destinazione, c’è ancora un’avventura ad attenderci: il safari all’interno del Parco Nazionale Addo Elephant o del Parco Nazionale del Tsitsikamma.

Infine, per gli amanti del fuoristrada c’è il Munda Biddi Trail, una memorabile impresa in Australia: la ciclovia è lunga oltre 1.000 km, dalla città di Mundaring a quella di Albany. Inaugurata nel 2013, è stata dichiarata la pista ciclabile fuoristrada continua più lunga al mondo. Il percorso viene generalmente diviso in 9 tappe, e al termine di ognuna è possibile trovare campeggi gratuiti per soggiornare e riprendersi dalle fatiche della giornata. Un’avventura non certo alla portata di tutti, ma in grado di regalare panorami unici al mondo.