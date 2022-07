Patagonia: cosa vedere assolutamente

Per i viaggiatori desiderosi di vivere un'avventura unica, di riconnettersi con la natura o di sentirsi gli unici esseri umani per chilometri e chilometri, la Patagonia è la destinazione ideale, uno degli ultimi luoghi incontaminati del pianeta. Questa remota regione geografica dell'America meridionale si estende per centinaia di migliaia di chilometri quadrati a sud di Cile e Argentina, tra antiche foreste, vasti ghiacciai, profondi fiordi e le frastagliate cime delle Ande, dove è possibile ritrovarsi a fare snorkeling con i leoni marini, avvistare balene o incontrare pinguini. Ecco cosa vedere assolutamente in Patagonia. (In foto, il Lago Pehoe nel Parco Nazionale Torres del Paine)