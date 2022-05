Le acque più blu della Liguria dove andare quest’estate

Nessuna new entry per la Liguria, tra le Bandiere Blu 2022. Ma tantissime conferme: le spiagge di questa incantevole regione sono ancora una volta tra le preferite per chi cerca relax e divertimento al mare, e rimangono tra i principali punti di riferimento per i turisti provenienti da quasi tutto il nord Italia. Ma quali sono le più belle per questa estate? Partiamo dalla spiaggia di Fiascherino, una delle più suggestive del borgo di Lerici, incastonata nella natura incontaminata.