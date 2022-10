È la destinazione da vivere con “bagaglio a mano”

Una nuova dimensione di viaggio e una destinazione che si reinventa proponendosi come meta d’eccellenza per vivere una vacanza “easy”, da bagaglio a mano. È questo il concept scelto dal Ministero del Turismo di Israele per rilanciare un nuovo tipo di turismo, più leggero e che si rivolge in particolare all’Italia e ad altri Paesi Europei.

Una promo che mira a valorizzare il Paese e le sue infinite bellezze e che mette in evidenza come, due delle città simbolo e tra le più belle di questa meravigliosa terra e non solo – Gerusalemme e Tel Aviv – siano talmente vicine da poter essere raggiunte e visitate nell’arco di pochissimi giorni, dimostrandosi mete perfette per vivere un classico long weekend tra cultura, arte, architettura, bellezze naturali e scorci da lasciare senza fiato.

Una proposta turistica da “bagaglio a mano”, quindi, e che vuole mettere Israele ai primi posti tra le destinazioni in cui poter viaggiare liberamente, in modo facile e leggero, e ovviamente per tutto l’anno. Un’operazione volta a riqualificare questo splendido Paese e che punta ad aprirgli nuove strade e opportunità turistiche, e che è stata presentata nel corso di una serata di “networking” in cui hanno partecipato, tra gli altri, personalità come Camilla Gullà, fashion e travel influencer, Diego Passoni, conduttore e dj, Alessio Virgili, presidente Aitgl (ente italiano turismo Lgbtq+) e Diana Alessandra De Marchi, consigliera Comune di Milano e presidente Commissione per i diritti civili, protagonisti di un racconto su Tel Aviv e sulle sue infinite bellezze. Ma non solo.

All’evento hanno preso parte anche Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, Pietro de Arena, direttore marketing, e Mariagrazia Falcone, direttrice ufficio stampa e Pr, che insieme hanno dato il benvenuto ai partecipanti al convegno raccontando a loro volta la particolarità e il potenziale di questa nuova veste di Israele. Avvalorando la grandezza di questo nuovo concept e la reale possibilità di vivere questo Paese in un mood totalmente nuovo ma non meno gratificante.

Una meta che crea entusiasmo in chi la vive e in chi la visita, e una proposta che punta a raggiungere una clientela attenta e curiosa, con elevate potenzialità culturali, e che ama arricchirsi di nuove esperienze e conoscenze. Grazie alle immagini, ai racconti e alle parole sentite dei partecipanti al convegno, hanno saputo descrivere in modo magistrale tutti i motivi per cui vale davvero la pena vivere un’esperienza turistica (e non solo) a Tel Aviv, la città bianca, e in Israele.

Luoghi da cui farsi conquistare, che sanno trasmettere forti emozioni, carichi di storia, di tradizioni e di bellezza. Posti in cui si mescolano culture diverse, racconti di vita ed energie uniche. In un concentrato di meraviglia da vivere assolutamente e che grazie a questa nuova proposta di viaggio più smart, dimostra di essere una meta all’avanguardia e che ben si presta a lasciarsi scoprire in nuove formule e da nuovi viaggiatori attenti e interessati a vivere le sue infinite bellezze. Accompagnati da un solo trolley e da tanta voglia di lasciarsi travolgere da una terra unica.