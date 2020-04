Questo incontro con un bradipo dimostra che i delfini sono gli animali più socievoli del pianeta

editato in: da

I delfini hanno un carattere particolarmente socievole, tra salti fuori dall’acqua, capriole e guizzi danno il benvenuto a chiunque si avvicini a loro. Si tratta di animali molto intelligenti, dolci, allegri e simpatici: è impossibile non innamorarsi di questi splendidi cetacei.

E se avete ancora dubbi vi basterà guardare il video del primo incontro tra due delfini e un bradipo, episodio che vi scioglierà il cuore, letteralmente. Questo è quello che è successo nel Texas State Aquarium, quando un dolcissimo bradipo è stato introdotto nella vasca dei delfini. Il suo nome è Chico e negli scorsi giorni questo coraggioso ragazzo è stato presentato a Liko e Schooner.

I due delfini sentivano che stava cambiando qualcosa e che una novità presto li avrebbe coinvolti, così nella loro vasca attendevano con ansia l’arrivo di questo nuovo amico. Per questo motivo quando Chico è stato introdotto nella vasca dei due delfini, la reazione di Liko e Schooner è stata di entusiasmo puro. Felici come non mai i due cetacei hanno dimostrato a loro modo tutta la felicità per l’arrivo di quel nuovo inquilino.

Del resto non potevamo aspettarci reazione diversa da quelli che sono considerati gli animali più dolci e socievoli del pianeta. Differente invece l’atteggiamento di Chico, non che lui non fosse contento di questa neonata amicizia sia chiaro ma, in perfetto stile bradipo, è rimasto con gli occhi chiusi e in modalità dormiente per tutta la durata del loro incontro, svegliandosi di tanto in tanto per guardare i suoi nuovi amici.

Liko e Schooner invece, euforici come non mai, hanno iniziato a fare piroette e a sorridere letteralmente davanti alla presenza di Chico. Sembra anche che Liko abbia provato ad imitare la posizione del bradipo mettendosi a testa in giù, come dimostrano le foto e i video condivisi dal Texas State Aquarium.

Tutti sono rimasti incantati dall’amorevole reazione dei delfini, video e foto infatti sono diventati virali sul web. E a proposito di questo incontro, non è l’unico che è avvenuto. Essendo infatti predisposti alla socializzazione, molto spesso Liko, Schooner e altri due delfini che vivono nell’acquario sono messi in contatto con gli altri animali abitanti nell’edificio per creare connessioni speciali.