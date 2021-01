Costa Toscana, la nuova ammiraglia tocca il mare per la prima volta

editato in: da

Costa Crociere ha celebrato il varo tecnico della nuova nave da crociera Costa Toscana. L’evento tanto atteso è avvenuto in diretta streaming direttamente dai cantieri navali Meyer di Turku, in Finlandia.

“Il ‘floatout’ di una nave è sempre una grande emozione”, ha commentato Mario Zanetti, chief commercial officer di Costa Crociere, e a Turku viene fatto ancora come una volta: con uno sparo di cannone.

Durante la cerimonia del varo tecnico, la nave ha ufficialmente toccato il mare per la prima volta, con l’allagamento del bacino le porto di Turku dove ha preso forma negli ultimi mesi. Entrerà in servizio a dicembre 2021, una volta completato l’allestimento degli interni.

La nuova nave è un tributo alla nostra Toscana ed è il frutto di un progetto creativo curato da Adam D. Tihany, che ha voluto esaltare e far rivivere ai futuri ospiti (fino a 6.554 passeggeri) il meglio di questa meravigliosa regione italiana che dà il nome non soltanto alla nave, ma anche ai ponti e alle principali aree pubbliche. Per realizzarlo Tihany si è avvalso della collaborazione di un pool internazionale di prestigiosi studi di architettura – Dordoni Architetti, Jeffrey Beers International e Partner Ship Design – chiamati a disegnare le diverse aree della nave.

Tutto Made in Italy, arredamento, illuminazione, tessuti e accessori, di serie e disegnati appositamente per Costa Toscana da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integrerà perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento, dai bar tematici ai 16 ristoranti e aree dedicate alla “food experience”, tra cui il ristorante dedicato alle famiglie con bambini e il Ristorante LAB, dove sperimentare le proprie abilità in cucina sotto la guida degli Chef Costa.

Il cuore della nuova ammiraglia, lunga 337 metri (ovvero più di tre campi da calcio) e con una stazza lorda di 185.000 tonnellate, circa quattro volte il famoso Titanic) sarà il Colosseo, uno spazio al centro della nave sviluppato su tre ponti dedicato agli spettacoli. Gli schermi luminosi, posizionati sia sulle pareti sia sulla cupola, offriranno la possibilità di creare una storia diversa in ogni porto di scalo e in ogni momento della vacanza. Da non perdere anche la grande scalinata affacciata a poppa, su tre ponti: il luogo ideale per i momenti di intrattenimento degli ospiti, con una balconata all’aperto sull’ultimo ponte il cui pavimento di cristallo fa vivere l’emozione di volare sul mare. Per rilassarsi e godersi il sole a bordo ci saranno quattro piscine, di cui una coperta con acqua salata, con il beach club, che ricreerà l’atmosfera di un vero e proprio stabilimento balneare. Confortevoli ed eleganti anche le oltre 2.600 cabine che rispecchiano lo stile e il gusto italiano. La categoria di cabine con “terrazza sul mare” offrirà una splendida dependance dove fare colazione, sorseggiare un aperitivo o godersi il panorama.

Oltre a essere una meraviglia del mare, la Costa Toscana è soprattutto una nave green. È alimentata, come la gemella Costa Smeralda, a gas naturale liquefatto (LNG), la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni sia in mare sia durante le soste in porto.

L’ammiraglia è stata progettata per essere una vera e propria “smart city” itinerante, con soluzioni sostenibili e concetti di economia circolare per ridurre l’impatto ambientale. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave sarà soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico sarà ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo sarà effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali come plastica, carta, vetro e alluminio.

Nuova anche rotta della nave che navigherà in Sudamerica. La Costa Toscana farà il suo debutto in Brasile nella stagione 2021-22. La crociera inaugurale sarà quella di Capodanno con partenza da Santos il 26 dicembre 2021, per un itinerario di una settimana che toccherà i porti di Salvador e Ilhéus con ritorno previsto a Santos il 2 gennaio 2022. Dal 2 gennaio al 10 aprile 2022 farà altre 15 crociere con lo stesso itinerario, con imbarco a Santos e Salvador. Le 15 crociere comprendono anche la partenza di Carnevale e quella di Pasqua, che sarà l’ultima crociera della nave prima della traversata Brasile-Italia, con partenza da Santos il 17 aprile 2022.

La Costa Toscana è solo una delle sette nuove navi della compagnia di navigazione stanno per toccare il mare. Solo qualche settimana fa Costa aveva varato un’altra nave da crociera, la Costa Firenze. E altre ne arriveranno entro il 2023.