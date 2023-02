La classifica dei Paesi dove si vive più a lungo

Secondo l’ultima classifica di Our World in Data, c’è un Paese insospettabile dove l’aspettativa di vita è altissima. E non è il Giappone, come molti potrebbero pensare, dove dicono che tra DNA e meditazione, alimentazione e stile di vita si viva più a lungo (è una delle cosiddette Blue Zone, dove la speranza di vita è più alta rispetto alla media mondiale, una zona che comprende anche la nostra regione dell’Ogliastra, in Sardegna).

Non è neanche l’Outback australiano, dove pare che le popolazioni aborigene, che abitano nelle loro terre ancestrali da 45 milioni di anni, vivano più di chiunque altro. E non c’entra neppure la Finlandia che, secondo gli ultimi studi, risulta essere il Paese più felice del mondo.

Deve essere proprio vero il detto secondo cui i soldi fanno la felicità, visto che il Paese dove si vive più a lungo in tutto il mondo è il Principato di Monaco.

Il primo posto della classifica dei Paesi dove si vive più a lungo è occupato proprio da quel piccolissimo Stato al confine tra Italia e Francia.

Il Principato di Monaco è anche detto “il parco giochi dei milionari”. Qui, oltre a essere ricchi, si arriva tranquillamente a un’età piuttosto avanzata. L’aspettativa di vita media è di quasi 86 anni, molto lontana da quella della Repubblica del Ciad, ultima della classifica, dove non si arriva neppure a 53 anni di media.

I Paesi dove si vive più a lungo

Il Principato di Monaco è il Paese che si trova al primo posto tra quelli dove si vive di più. La sua media, infatti, è di tutto rispetto: 85,9 anni di aspettativa. In netto contrasto con i Paesi africani, dove i dati sono molto meno confortanti. Al secondo posto di questa classifica stilata da Our World in Data si trova Hong Kong, con 85,5 anni di aspettativa di vita media, Macao (85,4), il Giappone (84,8) e l’Australia (84,5).

Subito al di sotto, con dati sempre di tutto rispetto, si trovano invece la Svizzera, con un’aspettativa di vita media di 84 anni, seguita da Malta (83,8), dalla Corea del Sud (83,7), dal Liechtenstein (83,3) e dalla Norvegia (83,2). Né gli Stati Uniti né il Regno Unito si trovano fra i primi 30 posti della classifica, ma sono rispettivamente al 69° e al 34° posto con 80,7 e 77,2 anni di vita media. In Italia la vita media è di 82,34 anni.

I Paesi con l’aspettativa di vita più bassa

Con cifre decisamente più basse rispetto ai primi Paesi in classifica si trovano gli Stati africani. La Repubblica del Ciad è all’ultimo posto della classifica mondiale. L’aspettativa di vita media è di soli 52,5 anni.

Gli altri nove Paesi dove si vive meno a lungo sono la Nigeria, il Lesotho, la Repubblica Centrafricana, il Sud Sudan, la Somalia, l’eSwatini, la Costa d’Avorio, la Guinea e il Mali. In nessuno di essi si superano i 60 anni di vita media. A incidere sensibilmente sono i progressi della medicina, le vaccinazioni, gli antibiotici e il grado di sanificazione.