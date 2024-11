Il paese con il nome più lungo del mondo

il cartello della stazione ferroviaria di Llanfairpwllgwyngyll

Un villaggio di poco più di 3 mila abitanti situato nella contea di Anglesey, nel Galles, è diventato famoso per la sua denominazione. Citato perfino in una storia di Topolino nel 1970 e in un racconto di Dylan Dog, il piccolo centro ha il nome di paese più lungo del mondo, anche se ci sono classifiche che lo mettono al secondo posto nel Regno Unito e in quarta posizione nel mondo.

Si tratta di Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Un nome difficile da pronunciare, infatti per comodità si sono coniate due abbreviazioni: l’internazionale Llanfair PG e il gallese Llanfairpwll.

Un curioso cartello ferroviario

La curiosità del villaggio è il cartello posto presso la stazione ferroviaria, prima meta dei turisti che non resistono alla tentazione di un selfie con le 58 lettere che compongono il toponimo.

“Chiesa di Santa Maria nella valletta del nocciolo bianco, vicino alle rapide e alla chiesa di San Tysilio nei pressi della caverna rossa“. Non è il suggerimento per raggiungere il paese dal nome più lungo, bensì la traduzione italiana del nome originale.

Nel 1860 il consiglio comunale decise questa denominazione per poter avere il nome più lungo di una stazione ferroviaria della Gran Bretagna. Un’idea che ha funzionato ed ha dato i suoi frutti.

Oltre a essere menzionato nei fumetti, ha ottenuto un boom di turisti, tanto che i comuni limitrofi hanno cercato di copiare l’idea.

Angolo di paradiso dell’isola di Anglesey

Hanno trasformato nomi e cartelli ferroviari in rivisitazioni dei loro nomi, ma l’originale è solamente uno.

Il paese con il nome più lungo è incastonato in un angolo di paradiso sull’isola di Anglesey, ( conosciuta come “Môn Mam Cymru”, ovvero “la madre del Galles” in lingua gallese), territorio di conquista dell’Impero romano. Le origini risalgono al Neolitico, ma la nascita ufficiale del villaggio con i confini odierni è della metà del XVI secolo.

Sia nell’agglomerato urbano, sia nei dintorni sono ancora visibili i resti delle antiche conquiste.

A contraddistinguere il territorio circostante sono i due ponti che collegano l’isola al Galles e i fari, famosi in tutto il Regno Unito. Il mare è molto importante per la comunità locale, perché la prima fonte di reddito è la pesca, seguita dall’agricoltura. Le prime fattorie sono state avviate nell’epoca medievale.

L’isola offre una costa mozzafiato, quasi interamente riconosciuta come “Area di Eccezionale Bellezza Naturalistica”, e un entroterra ricco di misteriosi megaliti preistorici. Tra villaggi pittoreschi e vivaci cittadine, troverete l’ambiente perfetto per rilassarvi e immergervi nella cultura locale.

Da non perdere Beaumaris, una delle gemme più affascinanti della zona, tra boutique, gallerie d’arte e ristoranti. Tappa obbligata è il maestoso Castello di Beaumaris, capolavoro dell’ingegneria militare medievale costruito da re Edoardo I d’Inghilterra durante le sue campagne contro i gallesi, dalla vista spettacolare.

Proseguite poi verso Moelfre, incantevole porto che sprigiona il fascino dell’antica vita costiera. Lasciatevi guidare dal rumore dell’acqua che si snoda tra le costruzioni in pietra e visitate i suggestivi siti di Din Lligwy e della Camera Funeraria di Lligwy.

Per un’esperienza completa, affrontate il Coastal Path, un percorso di 200 chilometri che abbraccia l’intera isola. Tra scogliere a picco, promontori e paesaggi incontaminati, il sentiero collega venti città e villaggi e si percorre in circa 12 giorni.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch: un primato che affascina

Il nome di paese più lungo della Gran Bretagna oltre a ottenere il primato, incuriosisce migliaia di visitatori, facendolo balzare tra i piccoli siti più visitati nella Gran Bretagna. Saranno le bellezze del Galles che lo circondano, oppure il nome lungo e incomprensibile, ma Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, capolinea o partenza della ferrovia che lo collega a Londra, conta passeggeri ferroviari che scendono per scattare la fotografia del nome sul cartello e ripartono.

Ma non solo: gli abitanti lo chiamano affettuosamente Llanfair PG o Llanfairpwll, per distinguerlo dagli altri villaggi gallesi noti semplicemente come Llanfair. Tuttavia, riuscire a pronunciarne il nome completo senza esitazioni è motivo di orgoglio, soprattutto per chi parla il gallese, un’affascinante lingua celtica ancora viva grazie a circa mezzo milione di persone.

Come previsto già a metà Ottocento, il cuore pulsante dell’economia locale ruota attorno al nome straordinario: ovunque, dai souvenir ai gadget, seppur impronunciabile, campeggia con fierezza.

E all’ufficio del turismo è possibile ottenere un timbro sul passaporto con il nome intero e trasformare una visita in un ricordo unico.