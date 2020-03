Chi prenota le vacanze estive in Sardegna può rinunciare pochi giorni prima

editato in: da

Chi desidera prenotare una vacanza nella splendida Sardegna quest’estate può farlo fin d’ora, con la certezza di poterla cancellare fino a qualche giorno prima della partenza. Questa notizia non è da prendere alla leggera, ovviamente. Non è un invito a prenotare una villa di lusso per dieci persone da migliaia di euro, per poi disdirla all’ultimo minuto per puro divertimento.

È l’opportunità che viene data a chi ha intenzione di trascorrere le vacanze estive in Italia e desidera tornare o andare per la prima volta in Sardegna.

È quanto hanno concordato di offrire a tutti i turisti che scelgono l’isola numerosi hotel, residence, case vacanze e villaggi turistici sardi che, grazie a Portale Sardegna in collaborazione con CharmingSardinia.com, sta promuovendo delle offerte sulle vacanze estive 2020.

Che scegliate una delle rinomate località della Gallura a Nord, come Santa Teresa, Palau o San Teodoro, o una delle spiagge dell’Ogliastra sulla costa Est, come la famosa Baunei o la spettacolare Tortoli, le calette del Golfo di Orosei con Cala Gonone e Supramonte o le incontaminate spiagge del Sud, come quelle di Pula e di Chia, c’è quindi la possibilità di prenotare una vacanza usufruendo del servizio di cancellazione gratuita fino a pochi giorni prima dalla partenza, senza ricorrere a penali.

Per chi decide di andare in Sardegna d’estate c’è anche una bella sorpresa: i “Sardinia Local Expert” offriranno un’assistenza personalizzata in loco a tutti i turisti che chiederanno la loro consulenza per vivere le migliori esperienze sul territorio sardo e assaporarne i sapori più autentici. Ma anche per svelare gli angoli più belli e incontaminati che solo i sardi conoscono e che, solitamente, tengono segreti.

Nelle principali località dell’isola saranno aperti dei punti informazioni dove i ragazzi sardi, veri conoscitori e appassionati del loro territorio, daranno informazioni trasformando il soggiorno in Sardegna in una bellissima e indimenticabile vacanza.