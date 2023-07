L’incredibile Capitale Europea della Cultura 2028

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Piccola, eppure così ricca di attrazioni e monumenti storici: České Budějovice è una delle città più belle della Cechia, un vero gioiello che oggi possiamo scoprire in occasione di un evento davvero molto importante. È stata infatti eletta Capitale Europea della Cultura per il 2028, e presto organizzerà tantissimi appuntamenti culturali e artistici da non perdere. Ecco quali sono le sue meraviglie da visitare.

České Budějovice, un vero gioiello

La Cechia vanta un immenso patrimonio artistico e culturale, che tuttavia non si concentra solamente nella città di Praga. Anzi, sebbene la capitale sia una meta famosissima che attira turisti da ogni angolo del mondo, ci sono tante altre splendide località tutte da scoprire. È il caso di České Budějovice, capoluogo della Boemia Meridionale: nonostante sia una cittadina di piccole dimensioni, ha davvero tanto da offrire ai visitatori che la scelgono come destinazione del proprio viaggio. Proprio grazie alle sue tante bellezze, è stata eletta Capitale Europea della Cultura per il 2028, dopo aver sbaragliato la concorrenza – tra cui un’altra città ceca, la meravigliosa Broumov.

České Budějovice ha una storia che affonda indietro di molti secoli, quando venne fondata dal re boemo Ottocaro II per consolidare il suo potere nella Boemia Meridionale. Ciò accadde nella seconda metà del ‘200, e da quel momento la città ebbe un notevole sviluppo che non incontrò mai particolari battute d’arresto. Visse anzi con grande rigoglio ogni periodo storico, ereditando da ciascuno di essi alcuni dei monumenti più preziosi che oggi si possono ammirare nel suo centro storico. Vediamo quali sono le tappe imperdibili.

Cosa vedere a České Budějovice

Situata lungo la storica Via del Sale, la città di České Budějovice ospita numerosi ex magazzini in cui veniva raccolto questo prezioso oro bianco: ancora oggi si possono visitare, alcuni trasformati in locali, hotel e ristoranti, per sfruttare la loro atmosfera così speciale. Ma il sale non fu l’unico commercio fiorente in questa città. Un indizio sull’altro rinomato prodotto che arriva da questo piccolo centro dell’Europa continentale? Il suo nome, in tedesco, è Budweis: ebbene sì, qui si produce, sin dalla fine dell’800, una delle birre più famose e rinomate al mondo.

L’arte dei mastri birrai di České Budějovice è davvero uno dei punti salienti della città, e ne fanno una piccola perla da scoprire – e da assaporare. Ma per conoscere veramente il capoluogo boemo, bisogna concedersi un tour del centro storico e partire dal suo cuore pulsante: piazza Ottocaro II, che ricorda il suo fondatore. È una delle piazze più grandi d’Europa, e vi si può ammirare una pietra che porta incisa una croce, tutto ciò che resta della vecchia pavimentazione. In realtà ha un lato oscuro che non tutti conoscono, visto che segna anche il punto in cui venivano eseguite le pene capitali.

La piazza ospita anche la Fontana di Sansone, un’opera barocca che raffigura questo personaggio mitologico mentre lotta contro un leone. Per i turisti è una meta imperdibile, e proprio come accade presso la nostra Fontana di Trevi, tutti gettano una monetina nelle sue acque, nella speranza di veder esauditi i propri desideri. A pochi passi di distanza, svetta imponente il vecchio Municipio della città, un edificio barocco con affascinanti gargoyle ad impreziosire la sua facciata e tre alte torri. Dobbiamo allontanarci di pochissimo per incontrare poi la Chiesa di San Nicola, un monumento suggestivo.

Qui si trova la Torre Nera, una struttura che domina tutta la città: si può salire sino alla cima, per poi ammirare un panorama incantevole. Lo sguardo, da lassù, arriva sino al bellissimo Castello di Hluboka, che seppur situato a qualche chilometro da České Budějovice merita assolutamente una visita. E poi c’è una natura meravigliosa tutta da scoprire, magari a piedi o in bici: fare un po’ di attività all’aria aperta non è mai stato così bello, vista la cornice incantevole nella quale ci troviamo.