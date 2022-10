Benvenuti nel Paese più amichevole d’Europa

Chi ama davvero viaggiare, sa bene quanto sia entusiasmante immergersi completamente nella cultura, nelle tradizioni e nelle abitudini quotidiane dei “locali”. E ancor più bello è quando ciò avviene con semplicità e spontaneità, grazie all’accoglienza calorosa di un popolo che conosce davvero il significato di convivialità. Beh, chi è alla ricerca di un’esperienza di questo tipo sa ora dove andare: è stato appena assegnato il titolo di Paese più amichevole d’Europa, un motivo in più per andare alla scoperta di luoghi che sono già meravigliosi e ricchi di sorprese.

L’Irlanda è il Paese più amichevole d’Europa

Come ogni anno, è tempo di tirare le somme e fare classifiche: la celebre rivista di viaggi Condé Nast Traveller ha pubblicato i risultati della 25esima edizione dei suoi Reader’s Choice Awards, importanti riconoscimenti nel settore turistico che vengono assegnati direttamente dai lettori in base alle loro esperienze. Si spazia dagli hotel più amati dai viaggiatori alle destinazioni emergenti, passando anche per iniziative ecosostenibili e classifiche più bizzarre. Come quella che vede eleggere il Paese più amichevole d’Europa.

Secondo Condé Nast Traveller, il premio va all’Irlanda: luogo dalle infinite bellezze naturali e artistiche, è anche una meta accogliente dove incontrare persone pronte ad accompagnarci alla scoperta delle loro tradizioni e a farci innamorare del loro Paese meraviglioso. “I birrifici e l’atmosfera vivace di Dublino sono un must” – si legge sulle pagine del magazine, ed è facile immaginarsi catapultati in una serata rumorosa e brillante trascorsa tra antichi pub assaporando alcune delle birre più rinomate al mondo, che vengono prodotte proprio qui.

Le bellezze dell’Irlanda, un luogo da scoprire

E se Dublino, con la sua vivacità e i suoi sapori da degustare, è la meta assolutamente da non perdere per chi ama scoprire il volto più autentico dell’Irlanda, ci sono tuttavia tante altre bellezze da ammirare, tra capolavori della natura e splendide città d’arte. Descriverle (e visitarle) tutte è impossibile, come scegliere? Sono ancora una volta i lettori di Condé Nast Traveller a rivelarci le località da segnare nel nostro taccuino di viaggio, tappe indimenticabili di un’avventura che ci porta in esplorazione dell’Isola di Smeraldo.

Una delle mete più apprezzate dai turisti si trova nell’Irlanda del Nord, lungo la celebre Causeway Coastal Route, una delle strade panoramiche più suggestive al mondo. Stiamo parlando della Giant’s Causeway, conosciuta anche come il Sentiero dei Giganti: oltre 40mila pilastri di basalto dalla rozza forma esagonale si allungano dalla costa scomparendo tra i flutti dell’oceano Atlantico, una vera e propria meraviglia naturale nata da un’antichissima eruzione vulcanica che ha modellato il paesaggio ben 60 milioni di anni fa.

È invece lungo la costa occidentale che si può ammirare un altro incredibile paesaggio naturale divenuto famosissimo (e ritratto in molti film celebri), quello delle Scogliere di Moher. Imponenti rocce si gettano a strapiombo nell’oceano, raggiungendo in alcuni punti addirittura i 214 metri di altezza: sembra proprio di camminare ai confini del mondo, un’esperienza da brividi che è impossibile dimenticare. E la vista è mozzafiato, dal momento che lo sguardo si spinge verso le Isole Aran e, nelle giornate più limpide, persino verso le catene montuose dell’entroterra.