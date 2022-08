Giornata internazionale della birra: i Paesi dove è più buona

Il 5 agosto si celebra la, un appuntamento imperdibile per i tanti amanti di questo nettare divino. E perché non approfittarne per scoprire quali sono i Paesi dove poter assaporare le birre più buone al mondo? Il pensiero vola subito alla Germania, patria del tanto famoso Oktoberfest che ogni anno ravviva le strade di Monaco di Baviera. Qui il culto della birra è davvero importante, ma non è certo l'unico luogo che ne celebra la bontà.