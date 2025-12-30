Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Viaggiare in inverno sui treni della Vigezzina-Centovalli è un’emozione per il paesaggio innevato circostante e l’opportunità di scoprire due territori suggestivi.

Dal 7 gennaio al 28 febbraio torna l’iniziativa “Inverno per 2”, una promozione pensata per chi desidera condividere l’esperienza con una persona speciale, pagando un solo biglietto per viaggiare in due.

La promozione Inverno per 2

Lontana dai grandi snodi e dai ritmi frenetici, la Vigezzina-Centovalli è un viaggio che vale due volte. 52 chilometri di meraviglia tra cielo e montagna, sospesi su ponti spettacolari, gallerie scavate nella roccia e borghi che d’inverno sembrano usciti da una fiaba. Con la promozione “Inverno per 2”, questa esperienza diventa ancora più irresistibile: l’idea perfetta per una fuga romantica o una pausa invernale da vivere al volo, lasciandosi trasportare dalla magia del viaggio lento.

A ogni stagione il treno che collega Domodossola e Locarno stupisce con paesaggi inediti, ma è proprio d’inverno che regala magia. Con boschi spogli, montagne innevate e cielo azzurro, sanno incantare i viaggiatori. Ed ecco che la lentezza diventa un lusso: curva dopo curva ci si gode il paesaggio senza fretta lasciando che ogni dettaglio possa sorprendere.

E viaggiare in coppia con la promozione è ancora più incredibile. Si sta seduti vicini, si chiacchiera e si osserva il paesaggio godendosi il ritmo lento insieme. E non è certo un caso se l’iniziativa comprende anche le date di febbraio. Potrebbe rivelarsi infatti di un’ottima idea regalo per San Valentino.

Il viaggio non si esaurisce a bordo del treno. I due capolinea meritano una visita attenta, anche nelle giornate più brevi dell’inverno. Domodossola accoglie i viaggiatori con un centro storico sempre più orientato alla mobilità pedonale. Dalla stazione si raggiunge facilmente Piazza Mercato, cuore della vita cittadina, per poi proseguire lungo Via Rosmini, oggi rinnovata e ideale per una passeggiata tranquilla.

Locarno, dall’altra parte del confine, affascina per il suo duplice carattere. Da un lato c’è l’eleganza del lungolago sul Lago Maggiore, romantico anche in inverno; dall’altro, il centro storico con i suoi vicoli, la scenografica Piazza Grande e il Castello Visconteo. Una meta particolarmente suggestiva è il Santuario della Madonna del Sasso, aperto nei fine settimana e situato in posizione panoramica.

Se in autunno la ferrovia Vigezzina è stata elogiata dal New York Times per il foliage, in inverno ha ancora tanto da regalare.

Come prenotare

Prenotare con la promozione “Inverno per 2” è facile, veloce e totalmente online. Dal 7 gennaio al 28 febbraio basta acquistare due biglietti A/R sulla tratta Domodossola–Locarno (o viceversa) tramite il sistema ufficiale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. La magia avviene da sola: la tariffa speciale si attiva automaticamente e si viaggia in due pagando un solo biglietto. Per tutti i dettagli, dalle condizioni di viaggio alle info operative, il sito ufficiale della ferrovia è il punto di partenza.

La promozione “Inverno per 2” vi accompagna lungo tutta la linea, con partenza libera da Domodossola o da Locarno. Un’unica tariffa, semplice e super vantaggiosa: 39 euro a coppia in seconda classe o 49 euro in prima classe. Scegliete il comfort che preferite e lasciatevi trasportare: il viaggio è doppio, il prezzo no!