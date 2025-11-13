Un viaggio incantato in treno tra borghi e valli innevate, con mercatini natalizi, luci scintillanti e panorami mozzafiato tra l’Italia e la Svizzera

Paolo Martelletti Lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli in inverno

Con l’arrivo dell’inverno, la ferrovia Vigezzina-Centovalli si trasforma in un suggestivo viaggio tra paesaggi imbiancati, borghi illuminati e atmosfere da fiaba. Questa storica linea panoramica, che collega Domodossola a Locarno, è il modo più comodo e sostenibile per raggiungere alcuni dei mercatini natalizi più belli situati tra Italia e Svizzera.

Durante il periodo natalizio, il treno della Vigezzina-Centovalli permette di scoprire tre mete imperdibili: il celebre Mercatino di Santa Maria Maggiore, i mercatini del centro storico di Domodossola e il magico Winterland di Locarno.

Mercatino di Natale a Santa Maria Maggiore

Cuore della Valle Vigezzo e borgo Bandiera Arancione del Touring Club, Santa Maria Maggiore ospita dal 6 all’8 dicembre 2025 uno dei mercatini di Natale più rinomati del Piemonte.

Tantissimi espositori, selezionati per la qualità artigianale delle loro creazioni, animeranno le vie e le piazze del paese con prodotti in legno, ceramica, lana, vetro soffiato e tante specialità gastronomiche locali.

Passeggiare tra le bancarelle di questo borgo montano significa immergersi in un’atmosfera autentica e calorosa, tra profumi di vin brulé, musiche natalizie e mostre. Il treno è il mezzo ideale per raggiungere la manifestazione in modo sostenibile godendosi allo stesso tempo un panorama mozzafiato sulla valle imbiancata.

Gianluca Barlacchi

Dicembre in festa a Domodossola

Nel secondo weekend di dicembre, sabato 13 e domenica 14, il centro storico di Domodossola si trasforma in un incantevole villaggio natalizio. Le vie e le piazze del Borgo della Cultura, ornate di luci e decorazioni, ospitano decine di espositori con artigianato locale, idee regalo e prodotti tipici dell’Ossola.

In Piazza Mercato troneggia il grande albero di Natale, attorno al quale si tengono spettacoli, musica dal vivo e attività per i più piccoli. I mercatini di Domodossola, nati nel 1997, sono oggi una tappa immancabile per chi desidera vivere un Natale dal sapore autentico, circondato dalla bellezza architettonica del borgo e dall’accoglienza delle sue botteghe.

Winterland a Locarno

Dal 20 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, la svizzera Locarno ospita Winterland, un evento natalizio che unisce spettacolo, musica e tradizione. In Piazza Grande, a pochi passi dal lago, prende vita un villaggio incantato con pista di pattinaggio, casette in legno, giochi di luce, concerti e installazioni immersive.

L’atmosfera è quella di una grande festa per tutta la famiglia, dove si può passeggiare tra profumi di cioccolata calda e raclette, fare shopping natalizio e assistere a eventi musicali con artisti italiani. Raggiungere Locarno con il treno panoramico significa unire la magia del viaggio alla scoperta di uno degli eventi natalizi più spettacolari della Svizzera.

Come prenotare e prezzi

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone biglietti speciali per ciascuna delle tre destinazioni. Per Santa Maria Maggiore, il biglietto valido un giorno per un viaggio andata e ritorno da Domodossola costa 17 euro, da Locarno 23 euro o franchi svizzeri – da Locarno i ragazzi da 6 a 16 anni pagano la metà – mentre i bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis pagando solo 4 euro per la prenotazione del posto se occupano una seduta.

Per Domodossola, con partenza da Locarno, la tariffa è di 25 euro per adulti e 12,50 euro per ragazzi (6-16 anni) e per Winterland a Locarno, il biglietto speciale da Domodossola costa 26 euro (13 euro per ragazzi).

La prenotazione online – che si può effettuare direttamente dal sito ufficiale di Vigezzina Centovalli – è consigliata, poiché i posti si possono esaurire rapidamente.