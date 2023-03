75 crociere a prezzo speciale: costi e itinerari

Fonte: 123rf Le offerte per il 75° anniversario di Costa Crociere

Per i 75 anni di Costa Crociere, la compagnia di navigazione ha lanciato un’offerta per prenotare 75 crociere a prezzi speciali. Si può prenotare fino all’11 aprile per viaggiare nel Mediterraneo e nel Nord Europa per le partenze di primavera e autunno.

Era il 31 marzo 1948 quando da Genova partiva la prima nave passeggeri Costa crociere, la “Anna C”, diretta a Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo. Da allora, la compagnia ha portato in giro per il mondo milioni di ospiti.

Navi e itinerari

Le navi a bordo delle quali si festeggerà il 75° anniversario saranno la Costa Smeralda, la Costa Toscana, la Costa Diadema, la Costa Pacifica, la Costa Deliziosa, la Costa Fortuna, la Costa Fascinosa, la Costa Favolosa e Costa Firenze.

Le prime tre proporranno crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario di Costa Toscana una delle ultime navi varate famosa per essere super green tocca Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Costa Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza d’estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. Infine, la Costa Diadema navigherà verso Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.

Le altre tre navigheranno nel Mediterraneo orientale. Costa Deliziosa andrà alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia (in Grecia), Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate Costa Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana.

Sempre d’estate, Costa Fortuna proporrà un nuovo itinerario di due settimane tra le isole greche e le Isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.

Da maggio a settembre partiranno le crociere nel Nord Europa a bordo della Costa Fascinosa che proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord o di nove giorni nelle più belle città del Baltico. La Costa Favolosa andrà invece in Islanda, alle Isole Lofoten, in Groenlandia – la grande novità dell’estate – oppure in Gran Bretagna e Irlanda. Infine, Costa Firenze proporrà crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi.

Le minicrociere

Per chi ha poco tempo a disposizione ci saranno anche delle minicrociere in Francia e Spagna. Le crociere vanno dai tre ai cinque giorni e si navigherà a bordo della Costa Fascinosa, della Costa Pacifica e della Costa Fortuna.

Super crociere

Per chi invece non ha problemi di tempo, ci saranno anche delle crociere lunghe della durata di almeno due settimane a partire da primavera. Le navi Costa Diadema e Costa Fortuna toccheranno le Canarie, Costa Fortuna andrà in Turchia e nelle isole greche, Costa Pacifica arriverà addirittura in Israele e in Egitto.

Costa Firenze, Costa Favolosa e Costa Fascinosa a settembre faranno crociere in partenza dal Mediterraneo fino ad arrivare nel Nord Europa e viceversa. Ci saranno anche crociere di dieci giorni a Lisbona sulla Costa Fascinosa e di undici giorni in Marocco con la Costa Favolosa.

Infine, tra marzo e aprile partiranno anche le crociere transatlantiche dal Sud America e dai Caraibi all’Europa.

Festeggiamenti a bordo

L’esplorazione delle destinazioni raggiunte dalle crociere comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari.

Anche l’intrattenimento a bordo sarà dedicato all’anniversario di Costa con speciali spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, anch’esso studiato in base agli itinerari.

I prezzi

Le crociere del 75° anniversario di Costa avranno prezzi scontati per l’occasione. Quelle della durata di otto giorni e sette notti partono da 499 euro a persona, mentre le crociere che durano 15 giorno partono da 1369 euro. Le minicrociere hanno prezzi a partire da 159 euro a passeggero per quelle di due giorni o 169 euro per tre giorni, 299 euro per cinque giorni. E le transoceaniche? I prezzi sono incredibili: si parte da 304 euro a passeggero per 15 giorni da Savona alla Guadalupa oppure si arriva a Rio de Janeiro con 469 euro. Ma le offerte sono davvero tantissime.