Vacanze in camper, la Sardegna è la meta preferita dagli italiani

editato in: da

Gli italiani amano le vacanza in camper, soprattutto quando la meta è la Sardegna.

É quanto emerge dagli ultimi dati diffusi da Yescapa, piattaforma di camper sharing approdata nel Belpaese nell’aprile del 2018.

Le quotazioni del camper sharing sono in netto aumento nel nostro Paese: negli ultimi otto mesi, infatti, il portale Yescapa ha rilevato oltre 8mila registrazioni e oltre 3mila richieste per viaggiare on the road.

La compagnia offre di un servizio di sharing dei veicoli tra privati, permettendo di ammortizzare i costi e di partire anche con un budget molto basso. Le richieste provengono non solo da cittadini italiani, ma anche da turisti stranieri, soprattutto francesi, che amano esplorare le bellezze del nostro Paese a bordo di un comodo veicolo a quattro ruote. La Sardegna è invece la regione con la più alta concentrazione di veicoli (26%), seguita da Lombardia e Lazio.

La prima posizione della Sardegna in questa particolare classifica di Yescapa non stupisce affatto: vista la sua natura selvaggia e i molti km di coste, l’isola si presta perfettamente ad un viaggio on the road, ed offre moltissimi percorsi tra i quali poter scegliere. Tra i più amati, c’è l’itinerario dedicato alle spiagge della Gallura: un tour di circa 100 km con partenza da Olbia che tocca Porto Cervo, Palau, Santa Teresa di Gallura, e l‘Isola de La Maddalena. Occorreranno circa 5 giorni, ma si potranno ammirare paesaggi di rara bellezza e anche molto diversi tra loro.

Gli appassionati di immersioni, invece potranno sfruttare i numerosi diving center di Cagliari, raggiungendo poi Santa Margherita di Pula, nella parte più meridionale della costa sarda, e concludendo il loro tour nella bellissima Isola di San Pietro, un vero e proprio paradiso per l’attività subacquea. In alternativa, si può attraversare l’intera isola da Alghero ad Olbia, passando per S’Archittu, la magnifica Spiaggia di Is Arutas, la Penisola del Sinis e i murales caratteristici di Orgosolo. Prima di approdare ad Olbia è prevista una tappa Orosei: qui si può restare anche due o più giorni, per scoprire tutte le spiagge e le calette che abbondano in questa parte di costa. Insomma, sembra proprio che per godersi al massimo le bellezze della Sardegna un camper possa fare molto comodo.