Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Visitare Sharm El Sheikh con voli low cost WizzAir

L’autunno è ufficialmente arrivato e le temperature sono crollate in tutta la Penisola. Se c’è chi è ben contento di visitare luoghi dipinti dai colori del foliage, c’è anche chi sogna di potersi rilassare in spiaggia o godersi giornate soleggiate.

In nostro aiuto arriva la promo flash di WizzAir chiamata “vacanze d’autunno”: solo il 14 e il 15 ottobre si possono prenotare tantissimi voli scontati fino al 20% validi su voli dal 21 ottobre 2025 al 26 marzo 2026.

Da Milano Malpensa a Valencia con meno di 20 euro

Per chi parte da Milano Malpensa, Valencia è una delle occasioni più irresistibili di questa promo WizzAir: in alcune date di novembre, i voli costano meno di 20 euro. In autunno è splendida: le temperature si aggirano oltre i 22 gradi, ideali per godersi una passeggiata tra le vie del centro storico, un pomeriggio al parco del Turia o un pranzo all’aperto nel quartiere Ruzafa, cuore creativo e coloratissimo della città. Tra le cose da vedere a Valencia non possiamo perdere la Città delle Arti e delle Scienze, simbolo di modernità firmato da Santiago Calatrava: tra il museo interattivo, l’Oceanografic e l’Hemisfèric, il tempo volerà. Se il mare chiama, basta una mezz’ora per raggiungere la spiaggia della Malvarrosa, ancora vivace e perfetta per un pranzo a base di paella valenciana originale.

Da Roma a Marrakech a poco più di 21 euro

Chi parte da Roma può volare verso Marrakech con poco più di 21 euro, nelle date di ottobre, novembre e in alcune giornate di dicembre. Una destinazione che in autunno dà il meglio di sé: le temperature scendono sotto i 30 gradi, rendendo perfetto esplorare la città senza l’afa dei mesi estivi.

La città è un’esplosione di colori e profumi. La Medina incanta, con il suo labirinto di vicoli, bazar e botteghe artigiane. Da non perdere la piazza Jemaa el-Fna, teatro a cielo aperto che cambia volto dal giorno alla notte: di giorno tra bancarelle e incantatori di serpenti, di sera si trasforma in un ristorante open air, con decine di chioschi che servono tajine, cous cous e street food marocchino. Se vuoi rallentare il ritmo, rifugiati nei giardini Majorelle, un’oasi blu cobalto che ha ispirato Yves Saint Laurent. E per un tocco d’avventura, organizza una gita di un giorno nel deserto di Agafay: dune, silenzio e tramonti che sembrano dipinti.

iStock

Da Napoli a Sharm El Sheikh voli da meno di 50 euro

Da Napoli, invece, si trovano voli per Sharm El Sheikh a meno di 50 euro, sia in alcune date di novembre che di dicembre. Mentre in Italia saremo già con il cappotto qui si potrà nuotare e abbronzarsi al sole. Meta iconica per il periodo autunnale e invernale, incanta con la barriera corallina, l’opportunità di fare snorkeling all’isola di Tiran e tuffi lungo la baia Naama. Da non perdere poi la visita al monastero di Santa Caterina e l’esplorazione dei dintorni. Gli amanti del relax troveranno resort con spa e piscine panoramiche a prezzi molto più bassi rispetto all’alta stagione, mentre chi ama la vita notturna potrà godersi cocktail e musica nei locali del lungomare.