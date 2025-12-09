Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista su una spiaggia dorata a Sharm-el-Sheikh

Il calendario dei viaggi si allunga e la voglia di programmare nuove partenze trova finalmente una data concreta: easyJet ha messo in vendita i voli per l’autunno e l’inverno 2026, aprendo ufficialmente le prenotazioni a partire dal 19 ottobre 2026 fino al 31 gennaio 2027. Un lancio atteso, che permette ai viaggiatori più previdenti di conquistare prezzi vantaggiosi scegliendo tra ben 27.000 voli, puntando a date comode e destinazioni molto richieste prima che il sold out inizi a bussare alla porta (si possono usare anche filtri di ricerca economici come il “low fare finder”).

Le possibilità sono tante e variano dai classici weekend nelle capitali europee alle fughe al caldo verso alcune delle mete più amate dagli italiani durante la stagione fredda. Da Tenerife a Marrakech, passando per Sharm el Sheikh, il ventaglio di scelte per il prossimo autunno-inverno è già sorprendentemente ampio.

Per chi ama organizzare con largo anticipo e magari sogna fin da ora una settimana di mare in pieno novembre, questo periodo è l’occasione ideale per bloccare la vacanza perfetta.

Tenerife da Milano Malpensa nel 2026

Tenerife è la classica destinazione “sempre giusta”, in qualsiasi stagione, ma d’autunno e d’inverno diventa un piccolo rifugio europeo dove il sole non va mai in vacanza. Le temperature miti, le spiagge che alternano sabbia dorata e distese nere vulcaniche, i panorami lunari del Parco del Teide: tutto contribuisce a trasformare l’isola in un vero e proprio antidoto alla grigia stagione fredda.

Volare da Milano Malpensa permette di raggiungere facilmente una meta che offre molto più del classico soggiorno al mare. L’isola è perfetta anche per chi ama camminare, visitare borghi colorati, scoprire la cucina delle Canarie e godersi lunghe giornate all’aperto quando in Italia sciarpa e cappotto sono già diventati indispensabili. Prenotare ora significa soprattutto accaparrarsi i periodi più richiesti, come dicembre e inizio gennaio, quando Tenerife si riempie di turisti in cerca di sole.

iStock

Marrakech a dicembre da Milano Malpensa

Per chi sogna un autunno-inverno diverso dal solito, Marrakech offre un cambio di scenario radicale. Dalla vivacità dei souk al fascino dei riad nascosti, dai giardini storici alla cucina che profuma di spezie, la città marocchina è un’esperienza sensoriale che avvolge e sorprende, perfetta per una breve fuga o per un viaggio più lento.

iStock

I voli da Milano Malpensa prenotando già ora con easyJet aprono la possibilità di raggiungere una delle destinazioni extraeuropee più amate dagli italiani durante la stagione fredda, grazie a un clima piacevole e a un’offerta culturale che continua a crescere. Prenotare ora significa garantirsi tariffe più leggere e una scelta più ampia di date strategiche, ideali per chi vuole concedersi una parentesi esotica senza affrontare lunghi voli intercontinentali.

Sharm el Sheikh in inverno da Napoli

Sharm el Sheikh resta una delle destinazioni più classiche (e più richieste!) per chi cerca mare caldo e spiagge bianche anche in pieno dicembre. I fondali del Mar Rosso continuano a essere tra i più spettacolari al mondo, ideali per appassionati di snorkeling e immersioni, mentre i resort offrono quel mix di relax, comfort e servizi che trasforma la vacanza in un’oasi di totale distacco dalla routine.

Con i voli in partenza da Napoli, Sharm diventa un’opzione semplice e immediata per chi desidera programmare una fuga al caldo durante l’autunno-inverno 2026. Bloccare il volo con anticipo permette di scegliere settimane molto richieste, come Capodanno e l’Epifania, quando la destinazione raggiunge il suo picco stagionale.