Getty Images Il Treno Reale

Viaggiare con stile? Chi ha potuto farlo sul Treno Reale britannico sa perfettamente cosa voglia dire. Utilizzato dai membri della Famiglia Reale, dalla regina Elisabetta a Kate Middleton, soprattutto per spostamenti interni al Regno Unito, ha ben 180 anni e la sua storia, lunga e affascinante, è quasi giunta alla fine.

Ancor prima di salire al trono (chi ha visto la serie Netflix The Crown lo sa bene), l’attuale Re Carlo ha sempre dichiarato la sua volontà di modernizzare la monarchia. Ora che ha finalmente il potere di farlo, sta attuando diverse decisioni che non solo guardano al futuro, ma anche al risparmio. Tra i motivi principali per cui il Treno Reale verrà dismesso entro il 2027, ci sono anche gli alti costi di manutenzione che, inutile dirlo, pesano abbondantemente sui soldi pubblici.

La storia del Treno Reale britannico

Come ha dichiarato James Chalmers, Tesoriere della Casa Reale, il treno ha fatto parte della vita nazionale per molti decenni, amato e curato da tutti coloro che vi hanno lavorato.

La prima passeggera a salire sul Treno Reale, infatti, fu la regina Vittoria il 13 giugno 1842: il tragitto durò 30 minuti, da Slough, nel Berkshire, fino alla stazione di Paddington, a Londra. Secondo quanto riportato, la sovrana scrisse nel suo diario che il viaggio era stato “delizioso e veloce”. Nel 1869 commissionò due sfarzose carrozze, tra cui un salone arredato con seta blu e dettagli in oro a 23 carati che può essere ammirato presso il National Railway Museum di York.

Nel corso degli anni cambiarono molte cose: le sfarzose carrozze reali dell’Ottocento, rivestite di velluto e decorate in oro, vennero sostituite da un arredo sobrio e pratico all’interno. Oltre a venire utilizzato per gli spostamenti brevi, il Treno Reale divenne il mezzo preferito anche per lunghi viaggi attraverso il Regno Unito, soprattutto dalla regina Elisabetta quando il Principe Edoardo e il Principe Andrea erano bambini. Questo poiché il viaggio in treno permetteva di viaggiare durante la notte, evitando così voli all’alba.

Getty Images

Perché il Treno Reale verrà dismesso entro il 2027

Pur non essendo la prima volta che si parli di dismettere il Treno Reale, questa sembrerebbe quella decisiva. In passato, è spesso stato al centro delle polemiche, soprattutto perché in molti si chiedevano se rappresentasse davvero un uso giustificato dei soldi dei contribuenti.

Il pensionamento del Treno Reale era già stato preso in considerazione nel 1997, ma fu poi largamente utilizzato durante le celebrazioni del Giubileo d’Oro e di Diamante della Regina Elisabetta II, nel 2002 e nel 2012, per un tour del Regno Unito. L’ultima apparizione di rilievo risale al dicembre 2020, quando il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, oggi Principi del Galles, intrapresero un viaggio in treno di oltre 2.000 chilometri per ringraziare di persona gli operatori chiave impegnati durante la pandemia da Covid-19.

Entro marzo 2027 sarà dismesso nell’ambito del piano di re Carlo per modernizzare la monarchia e ridurne i costi. Come riportato nell’ultimo bilancio ufficiale della Casa Reale, il Treno Reale verrà ritirato per “garantire il miglior utilizzo del denaro pubblico”.