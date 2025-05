Fonte: iStock Le regole per i bagagli di Pegasus Airlines

La Pegasus Airlines è la compagnia a basso costo della Turchia, la cui base principale si trova a Istanbul, nell’aeroporto di Sabina Gokcen. Si tratta di una compagnia aerea privata fondata nel 1990 che oggi vola in tutta Europa e in Medio Oriente.

Ecco le informazioni utili da sapere per imbarcarsi senza difficoltà.

Le regole per i bagagli a mano

Viaggiare con Pegasus Airlines significa prestare particolare attenzione alle regole sul bagaglio a mano, soprattutto se si vogliono evitare costi aggiuntivi o spiacevoli inconvenienti al momento dell’imbarco. La compagnia consente a ciascun passeggero di portare un solo bagaglio a mano principale, con dimensioni massime di 55x40x20 centimetri e peso non superiore a 8 chili.

Per chi vola su tratte internazionali o verso Cipro, è previsto anche un secondo piccolo bagaglio (come una borsa o uno zainetto) da sistemare sotto il sedile di fronte al proprio posto. Questo secondo articolo non deve superare le dimensioni di 40x30x15 centimetri o un peso massimo di 3 chili.

In pratica, è possibile salire a bordo con un trolley compatto (anche dotato di ruote e tasche esterne) e una piccola borsa, purché entrambi rispettino i limiti indicati. Alcuni pacchetti tariffari includono già la franchigia per il bagaglio a mano principale; in alternativa, è possibile acquistarla separatamente. In ogni caso, le misure e il peso restano gli stessi.

È importante ricordare che Pegasus non permette di acquistare peso supplementare da aggiungere alla franchigia gratuita del bagaglio a mano. Ogni passeggero ha diritto a portare con sé un solo bagaglio principale, e chi non rispetta le regole rischia di incorrere in penali o costi extra al gate.

Per un viaggio senza intoppi, il consiglio è semplice: controllare con attenzione peso e dimensioni del bagaglio prima di partire.

Le regole per i bagagli in stiva

Quando si viaggia con Pegasus Airlines, è importante tenere presente che le condizioni relative al bagaglio in stiva variano in base al tipo di tariffa acquistata. Tuttavia, vi sono alcune regole generali valide per la maggior parte dei voli, che conviene conoscere per evitare costi imprevisti.

Per i voli internazionali, la compagnia aerea prevede una franchigia gratuita di 20 chili per il bagaglio da imbarcare. Ciò significa che ogni passeggero può spedire un collo che non superi tale peso senza dover pagare supplementi. Se si ha bisogno di trasportare più chili, è possibile acquistare franchigie aggiuntive sia online, prima della partenza, che direttamente in aeroporto. In ogni caso, informarsi in anticipo può fare la differenza in termini di risparmio.

Non esistono limiti rigidi sulle dimensioni fisiche del bagaglio in stiva, ma resta fondamentale non superare il peso massimo previsto. Qualora si ecceda, infatti, il costo per il peso extra (o per eventuali colli aggiuntivi) varia a seconda della destinazione e della quantità di chili in eccesso.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda gli oggetti vietati: materiali infiammabili, sostanze tossiche o pericolose non possono in alcun caso essere trasportati nella stiva. Prima di preparare la valigia, è sempre consigliabile verificare l’elenco aggiornato degli articoli proibiti.

Infine, per imbarcare il bagaglio è indispensabile effettuare il check-in, fase in cui viene anche assegnato il posto a sedere. Effettuare il check-in con anticipo può velocizzare le operazioni in aeroporto e contribuire a un viaggio più sereno.