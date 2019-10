L’incredibile crociera super lusso che costa più di un milione di Euro

editato in: da

Si aggiudica il titolo di crociera più costosa del mondo, dal momento che un viaggio per due persone costa la bellezza di un milione di euro: ma quello che offre la Six Star Cruise è qualcosa di unico e veramente incredibile.

Il viaggio extra lusso dura ben 123 giorni e tocca 41 diverse, fantastiche destinazioni per un totale di 11 Paesi in tutto il mondo. L’itinerario, neanche a dirlo, vanta alcune tra le mete più lussuose di tutti i tempi, ed è veramente completo. Inclusi nella strabiliante cifra di cui sopra, sono annoverati tre viaggi a bordo di altrettante navi da crociera della Regent Seven Seas – naturalmente avendo a disposizione la suite migliore – così come il soggiorno in cinque hotel stellari e alcuni tour privati per godere delle meravigliose località presso cui farete tappa. Ogni trasporto, inoltre, è totalmente spesato e verrà effettuato a bordo di aerei con biglietto in prima classe, di elicotteri e di auto private.

Si parte l’11 novembre 2021, volando da Londra a Dubai con un volo Emirates. Qui vi attende un soggiorno di tre notti presso il lussuosissimo Burj Al Arab, in una suite reale che vi farà sentire dei veri principi. Nella città degli Emirati potrete anche godere della prima escursione privata, un safari nel deserto, prima di partire alla volta di Hong Kong su un jet privato. Per ben 4 notti potrete soggiornare presso la fantastica Carlton Suite del Ritz Carlton, con una vista mozzafiato sullo skyline della metropoli. La prima crociera è prevista per il 18 novembre, in partenza dal porto di Hong Kong: la nave salperà le acque del mar cinese meridionale, toccando il Vietnam, la Thailandia e l’Indonesia, fino ad approdare in Australia 32 giorni dopo.

A Sydney soggiornerete per 13 notti al Park Hyatt Hotel, dove festeggerete anche l’arrivo del nuovo anno. Durante l’intera vacanza, avrete a disposizione un autista privato per visitare ogni meraviglia della città australiana. Il 2 gennaio 2022, un jet privato vi porterà ad Auckland per un ulteriore soggiorno di 3 giorni al Sofitel Auckland Viaduct Harbour Hotel. La seconda tratta via mare, della durata di 30 notti, avrà inizio il 5 gennaio, a bordo di un’altra splendida nave da crociera che toccherà altre incantevoli mete situate lungo le coste che si affacciano sull’oceano Pacifico.

Il 3 febbraio, dopo aver raggiunto Bali, vi imbarcherete a bordo della terza e ultima crociera che, dopo 32 notti, vi condurrà a Tokyo. Qui potrete godervi una breve vacanza di 5 giorni presso il lussuoso Aman Tokyo Hotel, esplorando la capitale del Giappone e concedendovi un tour in elicottero. Il 13 marzo, al termine di questa fantastica avventura, vi verrà offerto il viaggio di ritorno da Tokyo a Londra, a bordo di un volo della Singapore Airlines – in prima classe, ovviamente.