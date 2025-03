Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il settore dei trasporti europei sta per proporre una soluzione che ha del rivoluzionario: sta prendendo forma un progetto ambizioso che promette di trasformare radicalmente il modo in cui ci spostiamo all’interno del vecchio continente. Si chiama Starline, ed è un vero e proprio treno in stile metropolitana che sfrutterà l’alta velocità per collegare diverse città. Con tratte fino a 400 km/h, offrirà una rete ultra-rapida, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Una buona notizia per gli amanti dei viaggi che avranno così un’alternativa più green ai voli low cost per poter visitare le capitali d’Europa.

Come funzionerà il nuovo treno in stile metropolitana che attraversa l’Europa

Il progetto è ambizioso ma sicuramente saprà dare grandi soddisfazioni: l’obiettivo è includere tutti gli stati d’Europa nella rete collegando anche Regno Unito e Turchia in un progetto futuro. Ogni nazione avrebbe così almeno una stazione servita facendo da scalo alternativo agli aeroporti. Si tratterebbe di un’opportunità importante lato business, turismo e anche trasporto merci.

Il primo punto di forza sarebbe la velocità: i treni potranno viaggiare a circa 400 km/h riducendo in modo drastico il tempo di percorrenza tra le mete. Berlino e Parigi disterebbero meno di 3 ore e si potrebbero collegare Roma e Vienna in una manciata di ore. L’efficienza non riguarda solamente la velocità, ma anche la sostenibilità: rispetto a un volo a corto raggio, qui si parla dell’80% in meno di impatto sull’ambiente. Insomma, una scelta etica che potrebbe fare del bene al pianeta.

A cambiare sarà anche il concetto stesso di stazioni: spazi multifunzionali che coinvolgeranno le aree circostanti per alimentare nuove aree urbane in cui cultura, socialità e mobilità lavoreranno a braccetto. L’ebrezza di viaggiare su un treno Starline sarà aperta a tutti: non sono previste classi così da non creare una suddivisione tra passeggeri. In più, ci saranno sistemi di intelligenza artificiali che aiuteranno a garantire alti livelli di sicurezza, monitorando il tutto in modo automatizzato. Un altro aspetto interessante? I biglietti saranno molto più accessibili e si acquisteranno tramite una piattaforma o terze parti rendendo la collaborazione tra operatori ferroviari molto più agile.

Un progetto ambizioso in divenire

Il progetto è attualmente ancora in fase di studio e pianificazione, ma possiamo cominciare ad affermare che le idee che vi sono alla base potrebbero davvero dar modo di migliorare la connessione tra nazioni, sia velocizzando i collegamenti sia abbattendo l’inquinamento generato dai tantissimi voli a corto raggio. Per realizzare questa tipologia di opera servirà però una grande collaborazione tra governi e anche investimenti importanti, tanto in termini economici quanto di tempi.

Il nuovo progetto è quindi ancora un sogno, ma al momento ha già attirato l’attenzione di esperti di mobilità e di cittadini amanti dei viaggi che desiderano potersi muovere agilmente in treno senza dover raggiungere il centro dagli aeroporti, spesso dislocati e scomodi. Un design essenziale e inclusivo e l’intelligenza artificiale miglioreranno il comfort e la sicurezza, tenendo sempre l’occhio puntato sulla gestione intelligente delle risorse e provando a sfruttare persino le potenzialità dell’energia rinnovabile.