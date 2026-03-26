I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie Trenord delle stazioni servite e non serve la prenotazione. Per informazioni sulle fermate e gli orari si può consultare il sito trenord.it o l’ App Trenord .

Viaggiare verso i laghi lombardi in treno è una scelta sempre più apprezzata da chi desidera un weekend senza stress, tra paesaggi suggestivi e mobilità sostenibile. Con l’arrivo della primavera, Trenord ha deciso di rafforzare i collegamenti verso alcune delle destinazioni più amate, rendendo ancora più semplice raggiungere il Lago di Como e il Lago Maggiore direttamente in treno.

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Più treni per il Lago di Como: orari e vantaggi

Il Lago di Como si conferma una delle mete più richieste, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi. Per rispondere a questa crescente domanda, sono state introdotte nuove corse sulla linea che collega Milano Cadorna a Como Lago, una tratta particolarmente apprezzata sia dai turisti italiani che stranieri.

In particolare, nei giorni festivi, dal 29 marzo al 27 settembre 2026, vengono aggiunti due collegamenti strategici: uno in partenza da Milano Cadorna alle 10 di mattina, ideale per chi vuole godersi l’intera giornata sul lago, con arrivo previsto per le ore 10:48, e uno nel tardo pomeriggio dal Lago di Como alle ore 18:56 verso il capoluogo lombardo (arrivo a Milano Cadorna alle ore 19:45), perfetto per un rientro comodo dopo una giornata di relax.

Questo potenziamento rende il treno una soluzione ancora più competitiva rispetto all’auto, soprattutto considerando il traffico e le difficoltà di parcheggio nelle località lacustri più frequentate. Inoltre, la stazione di Como Lago si trova in una posizione privilegiata, a pochi passi dal cuore del centro storico e dal lungolago, permettendo di iniziare subito la visita senza ulteriori spostamenti.

Dal punto di vista turistico, la possibilità di organizzare una gita giornaliera o un weekend senza pensieri rappresenta un grande valore aggiunto, soprattutto per chi parte da Milano o dalle aree limitrofe.

Lago Maggiore in treno: collegamenti più frequenti per Laveno

Anche il Lago Maggiore beneficia di un importante rafforzamento dei collegamenti ferroviari. La linea che da Milano Cadorna conduce a Laveno Mombello Lago, passando per Saronno e Varese Nord, viene arricchita con nuove corse nei giorni festivi - dal 29 marzo al 27 settembre 2026.

Le due tratte aggiuntive permettono una migliore distribuzione dei flussi turistici: una partenza al mattino alle 9:22 da Milano Cadorna, ideale per chi vuole arrivare presto (ore 10:35) a destinazione, e un ritorno nel tardo pomeriggio (ore 18:28) da Laveno Mombello Lago, pensato per chi desidera trascorrere l’intera giornata tra natura, borghi e panorami mozzafiato tornando alla base per le ore 19:41.

Laveno rappresenta un punto strategico per esplorare il lago, grazie ai collegamenti con i traghetti e alle numerose attività disponibili, dalle passeggiate sul lungolago alle escursioni verso il Sasso del Ferro. Anche in questo caso, il treno si conferma una scelta pratica e sostenibile, capace di ridurre tempi e stress legati alla guida.

Questi potenziamenti rientrano in una strategia più ampia volta a incentivare il turismo di prossimità e i viaggi nel tempo libero, soprattutto nei fine settimana. Parallelamente, è tornato anche il servizio stagionale dei "Treni del Mare" verso la Liguria: un’opzione interessante per chi vuole alternare lago e mare.