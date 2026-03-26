Verso i laghi di Como e Maggiore in treno, un viaggio lento e sostenibile con Trenord

Più collegamenti ferroviari nei festivi verso Lago di Como e Maggiore: nuove corse da Milano Cadorna migliorano l’accessibilità alle principali mete lacustri

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Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Verso i laghi di Como e Maggiore in treno, un viaggio lento e sostenibile con Trenord
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Viaggiare con Trenord verso i laghi lombardi

Viaggiare verso i laghi lombardi in treno è una scelta sempre più apprezzata da chi desidera un weekend senza stress, tra paesaggi suggestivi e mobilità sostenibile. Con l’arrivo della primavera, Trenord ha deciso di rafforzare i collegamenti verso alcune delle destinazioni più amate, rendendo ancora più semplice raggiungere il Lago di Como e il Lago Maggiore direttamente in treno.

I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie Trenord delle stazioni servite e non serve la prenotazione. Per informazioni sulle fermate e gli orari si può consultare il sito trenord.it o l’App Trenord.

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