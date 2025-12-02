Scoprite le offerte imperdibili per sfruttare al meglio il Travel Tuesday 2025 e risparmiare sui vostri prossimi viaggi: affrettatevi, perché scadono a breve

iStock Le migliori offerte per il Travel Tuesday

Il Travel Tuesday è l’occasione perfetta per chi ama viaggiare senza svuotare il portafoglio! Nato negli Stati Uniti come naturale estensione del Black Friday e del Cyber Monday, questa giornata si concentra esclusivamente sulle offerte dedicate al settore turistico e ai voli. Il 2 dicembre 2025, infatti, le compagnie aeree lanciano le loro promozioni più allettanti.

Dimenticate gli sconti sui gadget elettronici: il Travel Tuesday è dedicato alla creazione di ricordi, offrendo sconti lampo su voli, spesso validi per un lungo periodo di viaggio. Per aiutarvi a navigare nel mare delle offerte, abbiamo raccolto le migliori promozioni disponibili, perfette per i vostri futuri weekend fuori porta o per le vacanze più lunghe.

Offerta lampo Ryanair

La compagnia aerea low-cost irlandese non si tira mai indietro quando si tratta di sconti e il Travel Tuesday non fa eccezione. Ryanair, per il 2 dicembre 2025, sta proponendo voli scontati del 20% se prenotati entro la mezzanotte: questi vi permetteranno di raggiungere le più belle destinazioni europee tra il 2 dicembre e il 31 gennaio 2026, esclusi i giorni festivi dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026.

Questa, come le altre promozioni Ryanair, è a tempo limitato e le tariffe più basse si esauriscono velocemente: siate flessibili sulle date e sugli orari di volo per massimizzare il risparmio!

Voli scontati con Vueling

La compagnia spagnola, invece, per il Travel Tuesday propone uno sconto del 30% sui suoi voli, permettendo di volare da e per i principali aeroporti italiani verso Madrid, Barcellona o Bilbao con tariffe che partono da soli 20 euro.

La promozione di Vueling, rispetto a quella offerta da Ryanair, è incredibilmente flessibile e si prolunga nel tempo: prenotando entro il 2 dicembre 2025, potrete viaggiare dal 15 dicembre 2025 fino al 30 settembre 2026. Tenete presente, però, che l’offerta è soggetta alla disponibilità dei posti e valida esclusivamente per determinate rotte selezionate. Sicuramente rappresenta l’opportunità perfetta per bloccare i vostri viaggi per il prossimo anno!

Sconti vantaggiosi con WizzAir

Wizz Air si unisce al Travel Tuesday con uno sconto fino al 15% su numerose rotte. Anche in questo caso, l’offerta è valida solo prenotando entro la mezzanotte di oggi, 2 dicembre 2025. Potete sfruttare questa occasione per esplorare città meno battute e ricche di storia, rendendo il vostro viaggio più originale ed economico.

Ad esempio, dall’aeroporto di Milano Bergamo, potete volare a Sibiu o Iasi (Romania) con tariffe a partire da 29,38 euro, mentre da Bologna potete raggiungere Suceava da 33,88 euro. Tenete a mente che il periodo di viaggio è limitato: potete volare tra il 15 dicembre 2025 e il 30 giugno 2026, con l’esclusione del periodo tra il 27 marzo 2026 e il 15 aprile 2026, dove gli sconti non saranno applicati.

Sconti del 25% con ITA Airways

Grazie al Travel Tuesday, potete risparmiare il 25% anche con ITA Airways! Questo è il momento ideale per assicurarvi tariffe imperdibili verso le meraviglie d’Italia, le capitali d’arte più affascinanti d’Europa e destinazioni spettacolari in tutto il mondo. Acquistate il vostro biglietto entro il 2 dicembre 2025 in Economy (inclusa Light), Premium Economy, Superior o Business Class per viaggiare dal 7 aprile al 30 giugno 2026, e approfittate del codice sconto TRAVEL25.

Lo sconto del 25% si applica alle tariffe dei voli operati da ITA Airways verso destinazioni in Italia, Europa e nel resto del mondo, con l’unica eccezione di Belgio, Svizzera e Germania.

Voli scontati fino al 30% con Qatar Airways

Anche Qatar Airways offre voli scontati per il Travel Tuesday, con promozioni diverse in base al biglietto. Le offerte includono fino al 30% di sconto in Economy Class per gruppi da due a sei passeggeri in viaggio tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2026 verso destinazioni selezionate. Per chi viaggia da solo o in gruppo, sono disponibili fino al 25% di sconto in Economy e fino al 25% in Business Class per partenze dal 1° dicembre 2025 al 31 ottobre 2026. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e dell’eleganza di questa rinomata compagnia.

Biglietti scontati per la Francia con TGV INOUI

Non solo aerei: anche il trasporto ferroviario ad alta velocità si unisce al Travel Tuesday con offerte imperdibili. TGV INOUI ha lanciato una promozione fantastica per esplorare la Francia o per raggiungerla dalle stazioni italiane collegate. L’offerta prevede 100.000 biglietti a 19 euro per viaggiare dal 6 gennaio al 5 febbraio 2026.

Un’ottima occasione per visitare Parigi e le altre città francesi dopo le festività, evitando l’alta stagione. La promozione è attiva fino al 4 dicembre, quindi non perdete tempo!