Approfittate delle promozioni del Travel Tuesday di Ryanair per scegliere la meta giusta e iniziare il nuovo anno con un viaggio speciale e indimenticabile

iStock Anche Porto può essere raggiunta con i voli scontati Ryanair

Continua la Cyber Week di Ryanair con una nuova offerta valida fino alla mezzanotte del 2 dicembre 2025: il Travel Tuesday. Prenotando entro oggi, potrete acquistare biglietti scontati del 20% per viaggiare nei giorni infrasettimanali dal 2 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026. Ricordiamo che, come le altre offerte, anche questa non comprende i viaggi durante il periodo natalizio (dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026).

Dove andare per inaugurare il nuovo anno con un viaggio perfetto? Noi vi consigliamo queste destinazioni!

Da Milano Bergamo a Porto

Anche d’inverno, Porto offre un’esperienza di viaggio irresistibile. Il cuore pulsante della città è il quartiere di Ribeira, Patrimonio UNESCO, un caleidoscopio di case colorate che si specchiano sulle acque del fiume Douro. Sull’altra sponda, il maestoso ponte Dom Luís I collega al quartiere di Vila Nova de Gaia, custode delle secolari cantine di Porto, pronte a svelare i segreti di questo nettare in degustazioni indimenticabili.

Sebbene onori il suo passato, con i suoi palazzi regali, Porto guarda anche avanti: la sua vibrante scena moderna fiorisce nell’arte contemporanea del Museo di Serralves e nei ristoranti dove la cucina tipica viene rivisitata con originalità. Dai sapori tradizionali del rinnovato Mercado do Bolhão alla celebre e confortante Francesinha, il panino ripieno e affogato in una ricca salsa, Porto è una città che non smette mai di sorprendere e potete raggiungerla con voli a partire da 14,99 euro.

Da Roma Fiumicino ad Alicante

Se volete cominciare il nuovo anno con una buona dose di vitamina D, raggiungete la soleggiata Alicante con voli a partire da 39,99 euro. Lontano dalla folla estiva, questa splendida città della Costa Blanca offre una fuga perfetta dall’inverno perché a gennaio le temperature sono miti e si aggirano intorno ai 15-20°C. Senza la scomodità di cappotti troppo pesanti, guanti e sciarpe, potrete godervi i caffè all’aperto o passeggiate tranquille lungo il Paseo Marítimo.

L’atmosfera è rilassata, ideale per chi cerca un ritmo lento: mattinate dedicate al café con leche e pomeriggi a esplorare il vibrante Mercado Central, un paradiso gastronomico traboccante di jamón, pesce fresco e specialità locali. Oltre alla città, il sole invita a gite fuori porta: si può esplorare in bicicletta la costa fino alla splendida spiaggia di San Juan o prendere il largo verso l’Isola di Tabarca, un piccolo eden marino con acque cristalline e ristoranti di pesce.

Da Venezia a Edimburgo

Al contrario, se il freddo non vi fa paura, raggiungete Edimburgo con voli a partire da 35 euro. Questa è una delle poche città dove il clima imprevedibile si trasforma facilmente in scenari suggestivi, con la nebbia che avvolge gli edifici storici ampliando il suo fascino gotico.

La vera bellezza dell’inverno a Edimburgo sta anche nella minor affluenza: l’Old Town storica, la georgiana New Town e le attrazioni centrali sono meno affollate, rendendo più agevole la visita. Ci si può muovere con calma, fotografare angoli famosi come Victoria Street e Circus Lane o godersi i numerosi café accoglienti.

Per sfuggire alla pioggia, rifugiatevi nei musei o nelle attrazioni sotterranee come il Real Mary King’s Close, oppure partecipate a un tour del whisky: siamo sicuri vi riscalderà!