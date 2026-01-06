Sconti di gennaio, tariffe speciali e idee di viaggio: la Befana ha portato tante offerte sui voli dall'Italia per l’Europa e il mondo da prenotare subito

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Città del Capo è tra le mete da raggiungere con le offerte della Befana

C’è chi, nella calza della Befana, spera di trovare cioccolatini e dolciumi e chi, invece, preferisce decisamente un biglietto aereo! Se quest’anno la calza non conteneva il viaggio dei vostri sogni, niente panico: potete sempre regalarvelo da soli.

Gennaio è uno dei momenti migliori per prenotare e diverse compagnie aeree hanno lanciato offerte pensate proprio per iniziare il nuovo anno con la valigia pronta. Dai voli intercontinentali alle tratte europee low cost, queste promozioni sono l’occasione perfetta per pianificare la prossima fuga e trasformare un semplice desiderio in una partenza reale.

20% di sconto sui voli ITA Airways

ITA Airways offre sconti per la Befana, proponendone uno del 20% sui voli acquistati fino all’8 gennaio 2026 con il codice BEFANA, valido per partire dal 12 gennaio al 30 giugno 2026. L’offerta copre voli nazionali, europei e intercontinentali operati dalla compagnia, con inclusi bagaglio a mano e in stiva (esclusa la tariffa Light). È un’ottima occasione per scoprire alcune delle mete più affascinanti raggiungibili direttamente dall’Italia: capitali europee come Parigi, Madrid e Atene, perfette per un city break di primavera, isole del Mediterraneo come Ibiza, Palma di Maiorca o Rodi, ideali per un primo assaggio d’estate, o, per chi cerca esperienze più lontane, New York, Miami o Bangkok grazie alla vasta rete internazionale di ITA Airways.

Fino al 20% di sconto con Qatar Airways

Anche Qatar Airways, la migliore compagnia aerea al mondo, apre il nuovo anno con un invito a viaggiare lontano grazie a un’offerta che prevede fino al 20% di sconto sui voli per alcune delle destinazioni più affascinanti al mondo. Valida per prenotazioni effettuate dal 6 al 16 gennaio 2026, la promozione permette di programmare viaggi tra il 10 gennaio e il 10 dicembre 2026, lasciando ampia libertà di scelta.

Le tariffe sono particolarmente interessanti dall’Italia: da Venezia si può volare a Dubai da 511 euro o raggiungere Città del Capo da 681 euro, mentre da Milano il Sud-Est asiatico diventa più vicino, con Singapore da 606 euro e Phuket da 662 euro. Ottime occasioni anche da Roma, con Shanghai a partire da 629 euro.

iStock

Voli scontati fino al 26% con WizzAir

Infine, se cercate il massimo risparmio, sfruttate l’offerta proposta da WizzAir! La nuova promozione lampo prevede sconti fino al 26% sulla tariffa base per voli selezionati. L’offerta è valida dal 6 al 7 gennaio 2026 e riguarda partenze comprese tra il 12 gennaio e il 21 maggio 2026, esclusivamente per prenotazioni effettuate sul sito ufficiale o tramite l’app WIZZ.

Le occasioni più interessanti non mancano: da Bologna si può volare a Bucarest a partire da 26 euro, mentre da Milano Bergamo, Varsavia è ugualmente raggiungibile da 26 euro, ideale per un weekend tra storia e locali emergenti. Ottima anche la rotta da Roma Fiumicino a Valencia, con prezzi da 34 euro, perfetta per una fuga tra spiagge urbane, tapas e architetture futuristiche!