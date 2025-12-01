Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

123RF A Londra per le feste natalizie con le offerte del Cyber Monday

Oggi è il momento perfetto per prenotare il prossimo viaggio: il Cyber Monday porta con sé offerte che non si vedono durante il resto dell’anno. Le compagnie aeree stanno spingendo al massimo con promozioni super convenienti: Ryanair, Vueling e Wizz Air stanno lanciando tariffe ribassate su tantissime rotte, dalle capitali europee alle mete più soleggiate. Approfittarne adesso significa partire spendendo meno e assicurarvi le migliori date prima che vengano esaurite.

Le promozioni sono a tempo limitato e i posti più convenienti scompaiono in poche ore: noi abbiamo scelto tre mete imperdibili, confrontando i prezzi in promozione delle tre compagnie aeree e trovando i voli più convenienti per ognuna.

Il volo più conveniente per andare a Barcellona

Le promozioni legate al Cyber Monday rendono Barcellona una delle mete europee più convenienti. Da Milano Malpensa, Vueling è la più conveniente: propone voli a 17 euro il 17 dicembre, o a meno di 17 euro l’8 gennaio.

Barcellona rappresenta un equilibrio tra cultura, gastronomia e clima mite. Le attività da fare? Tantissime. Visitare la Sagrada Familia diventata la chiesa più alta al mondo, da non perdere Park Güell e Casa Batllò o La Pedrera per scoprire l’arte visionaria di Gaudí e poi imperdibili il quartiere gotico e la Barceloneta. La promozione Cyber Monday di Vueling rende l’occasione succosa e imperdibile: la compagnia aerea Vueling propone tantissime altre occasioni con voli dal 15 dicembre al 30 settembre con sconti fino al 30%.

L’offerta più bassa per volare a Parigi

Il Cyber Monday rende Parigi accessibile come raramente accade durante l’anno. Da Milano Malpensa sono disponibili voli Ryanair a 15 euro il 12 o 13 dicembre, oppure il 19 gennaio 2026: tra le tariffe più competitive attualmente in circolazione per la capitale francese. Il periodo offre il modo di visitare la capitale francese illuminata dalle luci natalizie o di programmare un city break invernale, caratterizzato da minore affluenza turistica e costi più contenuti.

La promo rientra tra le occasioni Ryanair per il Cyber Monday con voli a partire da 15 euro per tantissime mete fino al 28 febbraio. Tante le cose da vedere a Parigi: dal Louvre a musei meno noti ma suggestivi, l’immancabile Tour Eiffel e ovviamente il quartiere bohémien di Montmartre. La parte gastronomica è altrettanto suggestiva, fare colazione in una città francese è un’esperienza che stuzzica le papille gustative come pochi altri posti al mondo.

Con chi conviene volare per andare a Londra

Per chi sogna la metropoli cosmopolita per eccellenza, Londra offre promozioni super interessanti durante il Cyber Monday. Da Milano Malpensa conviene viaggiare con Wizz Air: si trovano voli sotto i 19 euro in moltissime date tra l’8 e il 18 gennaio. Questa è una delle offerte Cyber Monday più vantaggiose di Wizz Air, che include fino al 25% di sconto su posti, bagagli e priority: perfetta per chi viaggia leggero o vuole ottimizzare tempi e costi.

Londra è un concentrato di storia, avanguardia e cultura. Il Big Ben e il Palazzo del Parlamento ti accolgono lungo il Tamigi, mentre il Tower Bridge è uno dei simboli più fotografati al mondo. Gli amanti dei musei trovano tesori incredibili al British Museum, gratuito e ricchissimo, o alla National Gallery di Trafalgar Square. Se preferisci la Londra alternativa, esplora Camden Town, con mercatini vintage e street food, oppure i caffè e negozi indipendenti di Shoreditch.