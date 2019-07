La Toscana dei vip: da Matt Damon a Valeria Golino, le mete scelte

editato in: da

C’è una regione italiana in cima alle preferenze dei vip per le loro vacanze estive: la Toscana e le sue bellezze, da Firenze, all’Isola del Giglio fino all’Isola d’Elba.

La Toscana, infatti, è la regione protagonista indiscussa nel panorama turistico mondiale grazie al suo patrimonio artistico, ai paesaggi del Chianti e della Maremma, ai litorali dai vari volti, alle isole dell’Arcipelago toscano e alle importanti città su cui spicca Firenze.

Proprio Firenze ha incantato la star americana Gwyneth Paltrow che l’ha scelta come meta per le sue vacanze italiane.

Firenze, culla del Rinascimento, sito Patrimonio dell’Umanità, è famosa in tutto il mondo come città d’arte e cultura per eccellenza.Non una semplice città ma un vero museo a cielo aperto, il capoluogo toscano custodisce capolavori unici al mondo e innumerevoli monumenti che testimoniano l’intramontabile fascino di un glorioso passato.

Come non rimanere estasiati di fronte a Piazza Duomo, cuore pulsante cittadino con il complesso monumentale della Basilica di Santa Maria del Fiore, o ammirando Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio e la Fontana del Nettuno?

Il centro sorprende grazie al susseguirsi di gioielli architettonici, piazze di rara bellezza, musei imperdibili come gli Uffizi e autentiche chicche come il Ponte Vecchio sul Lungarno e le botteghe artigiane tra le vie storiche.

Una città incantevole che non finirà mai di stupire.

Ed è anche un’altra la rilassante e affascinante meta che ha visitato la Paltrow a pochi chilometri dal confine tra Toscana e Umbria: il Castello di Reschio, nel comune di Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. Il castello medievale, in posizione panoramica sulle colline umbre, è oggi un punto di riferimento per il turismo nella pittoresca Val di Pierle.

Se Firenze è il cuore artistico e architettonico della regione, la Toscana offre moltissime città dove la storia e i suoi fasti sono tuttora protagonisti.

Una di queste è Siena, gioiello medievale famoso per il suo Palio che, quest’estate, ha avuto ospiti illustri tra cui l’attrice inglese pluripremiata e Premio Oscar Helen Mirren.

Siena, la città degli edifici medievali in mattoni e di Piazza del Campo, regala un’atmosfera unica e legata a tradizioni intramontabili.

Adagiata sulle colline toscane, invita a perdersi tra i suoi vicoli e le sue piazze dove si respira ancora l’aria del fulgido Duecento.

Non soltanto città d’arte in Toscana ma anche bellezze paesaggistiche e naturali mozzafiato.

Parliamo dell’Isola del Giglio e dell’Isola d’Elba, due luoghi da sogno che sanno incantare tutti.

L’Isola del Giglio, scelta dall’attrice italiana Valeria Golino come meta delle vacanze estive 2019, è una perla tutta da scoprire.

La seconda isola per grandezza dell’Arcipelago toscano regala un paesaggio ancora selvaggio accarezzato dalle onde di un mare cristallino e ricco di fondali mozzafiato per gli appassionati di subacquea.

Qui è un attimo perdersi tra la bellezza delle spiagge, il paesaggio incontaminato e i due paesi Giglio Castello, suggestivo borgo medievale, e Giglio Porto dalle case multicolori.

Impossibile poi non raccontare l’incantevole paradiso terrestre che va sotto il nome di Isola d’Elba e che, quest’anno, ha stupito anche l’attore e produttore Matt Damon e la superstar internazionale della musica John Legend.

L’Elba offre un panorama unico: mare cristallino, oltre settanta spiagge, ripide scogliere, baie riparate dai venti, calette, faraglioni, selvaggia macchia mediterranea e la pittoresca Portoferraio.

Inoltre, conserva un notevole patrimonio archeologico, castelli, forti e borghi suggestivi.

200 chilometri di meraviglia.