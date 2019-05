Tel Aviv: dieci consigli per visitarla durante Eurovision 2019 (ma non solo)

editato in: da

In occasione di Eurovision 2019 di Tel Aviv, il dj Diego Passoni consiglia dieci esperienze da fare assolutamente nella città israeliana per sentirsi come un vero insider.

L’Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale che si svolge ogni anno in una città diversa. Nato nel 1956 a Lugano, viene organizzato dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione. Nella serata conclusiva, l’Italia sarà in gara con Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 che, con la canzone “Soldi”, tenterà di bissare il successo sanremese e portare il premio in Italia.

Città dai mille volti, affacciata sul Mar Mediterraneo e a sole quattro ore di volo dall’Italia, Tel Aviv è insieme giovane e antica, festaiola e colta, tradizionalista e cosmopolita, ed è stata di reecente inserita anche nella classifica Airbnb delle mete che stanno registrando la crescita maggiore per interesse e numero di prenotazioni.

Ecco quali sono i dieci consigli per scoprire e vivere la città:

1. Fare la colazione israeliana

Si tratta di un pasto completo e tipico (nasce dai kibbuz del Novecento), che gli israeliani di Tel Aviv si concedono volentieri il sabato mattina. Molto simile al nostro brunch, si presenta come una tavola imbandita con piatti della tradizione: humus di ceci, baba ganoush, pita,

omelette, frutta, yogurt e ovviamente la tipica insalata israeliana.

2. Scoprire la città in bicicletta

Appena si arriva a Tel Aviv, ci si rende conto di quanto cicli e motocicli siano utilizzati in città. I più urbani possono affittare un monopattino elettrico, il mezzo preferito dai local, ma anche la classica bicicletta è un buon modo per spostarsi.

3. Prendere un caffè a Neve Tzedek

Tra le gallerie d’arte e le botteghe di artigianato locale, Neve Tzedek è un quartiere che sorge nella parte Sud-Ovest della città. È una piccola chicca bohèmienne tra i grattaceli e sbuca sul mare, in una spiaggia amatissima dai surfisti.

4. Provare il taxi collettivo

È un’esperienza interessante, assolutamente sicura e da viaggiatori navigati (o da veri local). I taxi collettivi sono van da nove posti che raccolgono i passeggeri lungo le vie principali. Basta chiedere dove si trova la fermata più vicina. Costa poco e si fa spesso amicizia.

5. Visitare il Museo d’Arte di Tel Aviv

Questa è una visita imperdibile per chi decide di esplorare la città: si trova in un complesso di edifici in cui è inserito anche il Cameri Theatre (il cui programma è sempre ricchissimo!) e contiene – forse – più opere del Louvre. E soprattutto è il museo in cui le opere (parliamo di Chagall, Picasso e moltissimi altri) sono esposte al meglio.

6. Pranzare il venerdì allo Shuk di Carmel

Si tratta di un tipico mercato di quartiere, con bancarelle di ogni genere, dai mille profumi e colori. Si può andare per un pranzo light e super local (la frutta qui è squisita), per poi passare allo shopping: si ha la possibilità di comprare oggetti unici e fatti a mano, tra cui tessuti e stoffe

fantastici.

7. Andare al mercato delle pulci di Giaffa

Giaffa (o Jaffa) è uno di quei posti in cui si capiscono davvero le due anime di Tel Aviv, quella antica legata alla tradizione e quella contemporanea che guarda al futuro. Si possono trovare antichi palazzi ricostruiti, antiquari e botteghe artigiane, ma anche piccole gallerie d’arte nuovissime e negozi di design.

8. Andare al mercato delle pulci di Giaffa, la sera

Nelle stesse vie, al calar del sole, chiudono i negozi e aprono bar e ristorantini, che allestiscono le strade con tappeti e divani: sembra di stare nella versione cool del proprio salotto di casa, tra musica, drink e giovani trend-setter.

9. Correre sul lungomare al tramonto

Quando il sole scende per baciare il mare, la spiaggia si riempie di giovani che, dopo una giornata di lavoro, si dedicano a una delle grandi passioni di questa città: la forma fisica. Ci si ritoverà in mezzo a un’invasione di ragazze e ragazzi con visi da mille e una notte e sorrisi che

stregano.

10. Passare una serata da Bet Romano

In Yafo Road 9. Se il posto sembra l’ingresso di un garage e la sera c’è una persona davanti alla porta, allora bisogna entrare, è il posto giusto. Oltre l’ingresso, si aprirà un’ampia corte, dove spesso suonano giovani gruppi o dj. Se si vuole cenare, al piano superiore Bet Romano offre un’ottima cucina israeliana. Cosa bisogna assolutamente mangiare? Il cavolfiore fritto.

Diego consiglia assolutamente di alloggiare in un Airbnb quando si visita Tel Aviv. Si può scegliere tra un appartamento in una casa-villaggio o una lussuosissima penthouse o ancora in un edificio in stile Bauhaus di cui la città è ricca.