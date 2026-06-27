La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.
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Non c’è bisogno che ve lo diciamo noi: il costo di un weekend nelle città di tutta Europa è in continuo aumento. Radical Storage, network internazionale di deposito bagagli, ha stilato un report che indica quali sono le città più care nel 2026. E, dando un’occhiata alla top 20, molte delle destinazioni presenti non sorprendono.
Lo studio ha analizzato alloggio, ristorazione, trasporti e intrattenimento nelle 50 città europee più visitate, costruendo un indice di convenienza che va da 0 a 10, dove i punteggi più bassi indicano le mete più costose. Chi troviamo al primo posto? In testa troviamo Parigi, seguita da Zurigo e Copenaghen.
Non manca l’Italia, presente nella classifica con ben 5 città.
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Parigi è la città più cara d'Europa
Il gradino più alto del podio spetta a Parigi, che si guadagna il titolo di meta più cara d'Europa con un punteggio di convenienza di appena 3,63 su 10. A pesare sul portafoglio dei viaggiatori è un effetto combinato: a differenza di altre località dove i rincari colpiscono solo un settore, a Parigi ogni singola voce di spesa è ai massimi storici.
Il vero record si registra sul fronte dell'intrattenimento, con ben 115 euro al giorno (il dato più alto dell'intera ricerca), a cui si sommano 30 euro per muoversi con i trasporti locali e 96 euro giornalieri per mangiare. Anche una semplice pausa caffè può diventare un lusso, con un cappuccino che sfiora i 4.40 euro.
Un'altra nota dolente per chi decide di visitarla riguarda anche il pernottamento: per una notte in una struttura di fascia media la spesa si aggira tra i 153 e i 217 euro, una cifra che da sola assorbe gran parte del budget del weekend. A rendere il quadro ancora meno idilliaco per i turisti si aggiunge un recente, e tutt'altro che lusinghiero, posizionamento della capitale francese tra le città più sporche d'Europa.
Le città italiane in classifica
L'Italia, invece, è presente con cinque mete tra le prime venti posizioni. Nessun altro Stato ha mostrato una concentrazione così diffusa di destinazioni ad alto budget.
La più costosa tra le città nostrane è Roma, che si attesta al sesto posto con un indice di convenienza di 5,82 su 10. Per un turista, una singola giornata trascorsa all'ombra del Colosseo arriva a costare mediamente 207 euro, complici i 129 euro necessari per il pernottamento e i 108 euro per la ristorazione.
Poco più giù troviamo Milano all'ottavo posto (punteggio 6,05), penalizzata soprattutto da trasporti locali decisamente cari (53 euro) e da una media di 126 euro a notte per dormire. A completare il quadro italiano della top 20 ci pensano Bergamo al tredicesimo posto, dove un hotel di fascia media tocca comunque i 100 euro a notte, seguita a ruota da Torino in diciottesima posizione e da Bologna che chiude al ventesimo posto.
Le città più care d'Europa nel 2026
Se la classifica generale incorona Parigi a causa di una spesa uniformemente elevata su ogni singolo servizio, l'analisi dettagliata del report mostra sfumature diverse quando si calcola l'effettivo esborso quotidiano. Sotto questo aspetto, la città più dispendiosa per la vita da turista va a Zurigo. In Svizzera la spesa media giornaliera tocca infatti i 309 euro, trainata soprattutto dai costi proibitivi di tour e attività ricreative.
Al contrario, Belgrado si posiziona sul fronte opposto della classifica, conquistando il titolo di meta più economica e accessibile d'Europa con un punteggio quasi perfetto di 9,96 su 10. Per capire la distanza tra i due estremi, basti pensare che un pernottamento medio a Belgrado costa appena 38 euro (scendendo addirittura a 11 euro per le sistemazioni low budget), contro i 217 euro richiesti a Parigi, dove le strutture di lusso arrivano a toccare il picco di 441 euro a notte.