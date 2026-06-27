Non c’è bisogno che ve lo diciamo noi: il costo di un weekend nelle città di tutta Europa è in continuo aumento. Radical Storage, network internazionale di deposito bagagli, ha stilato un report che indica quali sono le città più care nel 2026. E, dando un’occhiata alla top 20, molte delle destinazioni presenti non sorprendono.

Lo studio ha analizzato alloggio, ristorazione, trasporti e intrattenimento nelle 50 città europee più visitate, costruendo un indice di convenienza che va da 0 a 10, dove i punteggi più bassi indicano le mete più costose. Chi troviamo al primo posto? In testa troviamo Parigi, seguita da Zurigo e Copenaghen.

Non manca l’Italia, presente nella classifica con ben 5 città.