Le città più care d’Europa nel 2026, dove viaggiare costa di più (anche in Italia)

L'ultimo report pubblicato da Radical Storage ha rivelato quali sono le città più costose dove trascorrere un weekend in Europa. Anche l'Italia nella top 20

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Le città più care d’Europa nel 2026, dove viaggiare costa di più (anche in Italia)
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Roma è tra le città più costose d'Europa

Non c’è bisogno che ve lo diciamo noi: il costo di un weekend nelle città di tutta Europa è in continuo aumento. Radical Storage, network internazionale di deposito bagagli, ha stilato un report che indica quali sono le città più care nel 2026. E, dando un’occhiata alla top 20, molte delle destinazioni presenti non sorprendono.

Lo studio ha analizzato alloggio, ristorazione, trasporti e intrattenimento nelle 50 città europee più visitate, costruendo un indice di convenienza che va da 0 a 10, dove i punteggi più bassi indicano le mete più costose. Chi troviamo al primo posto? In testa troviamo Parigi, seguita da Zurigo e Copenaghen.

Non manca l’Italia, presente nella classifica con ben 5 città.

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