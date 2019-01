Sulle piste da sci in pullman con i bus della neve di GoGoBus

editato in: da

Non c’è inverno senza una qualche fuga sulle piste da sci.

Tuttavia, non sempre gli impianti sciistici sono semplici da raggiungere o – meglio – non sempre si ha voglia di raggiungerli in auto, faticando magari a trovare parcheggio in prossimità delle piste o dovendo rimettersi in auto stanchi e assonnati dopo un’intera giornata di discese.

È partita da questa considerazione la start-up GoGoBus, che ha deciso di lanciare i Bus della neve. Una rete di pullman che permette di raggiungere le destinazioni sciistiche più vicine a casa con un risparmio che, secondo l’azienda, va dal 20% al 60% rispetto all’utilizzo della propria auto. Inoltre, è possibile usufruire – tramite la prenotazione online, oppure attraverso una delle agenzie convenzionate presenti nelle città di partenza – di servizi aggiuntivi, come l’acquisto dello skipass giornaliero da ritirare poi una volta saliti a bordo.

Si può scegliere d’acquistare il solo biglietto dell’autobus e la salita in funivia sino alle piste, oppure prenotare il noleggio di sci o snowboard o delle lezioni private, o ancora acquistare buoni per il pranzo. Come? Tramite voucher digitali da scaricare sul proprio smartphone e da mostrare presso l’attività convezionata.

Tra gli autobus della neve attivi vi è il Bus della neve Aprica, che parte da Lecco, Milano e Monza; in provincia di Sondrio, l’Aprica è una delle più celebri località sciistiche lombarde ed è caratterizzata da un innevamento abbondante durante tutta la stagione invernale, da 50 chilometri di piste a cui si aggiungono i percorsi di sci alpinismo e i tracciati per le escursioni sulle ciaspole.

Ci sono poi gli skibus: per Sestola – Monte Cimone e Corno alle Scale, per Prato Nevoso (località sciistica nei pressi di Mondovì, parte del Mondolè Ski), per Campo Felice Ovindoli (in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, all’interno del Parco naturale regionale Sirente – Verino), per Campo Felice – Campo Imperatore – Ovindoli. Una rete d’autobus low cost, che copre località sciistiche del Nord come del Centro Italia e che permette di raggiungere direttamente le piste senza spendere una fortuna e con grandissima comodità.