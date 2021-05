Sta per salpare la nuova nave da crociera dei sogni

editato in: da

Non appena è stata annunciata la nuova nave, le prenotazioni per una crociera a bordo della Prima sul sito della Norwegian sono andate in tilt. In poche ore, la Norwegian Prima è diventata la nave più richiesta della compagnia, con prenotazioni record nel primo giorno e nella prima settimana di vendita.

Con l’inizio delle operazioni, che partiranno ad agosto 2022, la Norwegian Prima, la prima delle sei navi della Prima Class, offrirà agli ospiti itinerari emozionanti, un elevato standard di servizio e il rapporto di spazio più elevato di qualsiasi altra nuova nave e alcune incredibili esperienze.

Tra queste, l’Ocean Boulevard, un ponte di vetro per avere la sensazione di camminare sull’acqua; l’Infinity Beach, una spiaggia con piscina all’aperto che si getta quasi nell’oceano; The Concourse, un museo a cielo aperto con installazioni artistiche e l’Indulge Food Hall, la zona ristoranti dove fare ogni tipo di esperienza: anche cenare stando sdraiati su un’amaca.

A bordo della nave Prima ci saranno tante tipologie di suite che si potranno prenotare, una più bella e più panoramica dell’altra. I passeggeri che cercano il lusso e l’esclusività possono scegliere l’area chiamata The Haven, “il porto”, una zona dedicata come fosse una nave nella nave.

In quest’area sono previste sistemazioni più ampie e più lussuose, un solarium personale con piscina a sfioro, una sauna esterna con pareti panoramiche e una stanza refrigerata per la crioterapia e tantissimi servizi esclusivi.

A partire dagli ascensori privati che conducono direttamente a The Haven, dove un concierge personale e un maggiordomo presente 24 ore su 24 esaudiranno ogni desiderio dell’ospite. Naturalmente, ristorante, bar e lounge di The Haven sono riservati ai pochi e fortunati ospiti.