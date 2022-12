Puoi spostarti da una parte all’altra in una slitta trainata dalle renne. L’esperienza magica

Fonte: Ufficio Stampa Uber Slitta trainata dalle renne: l'esperienza magica

C’è una magia che si sta diffondendo intorno a noi e che sta trasformando le strade, le piazze e i quartiere delle città di tutto il mondo in paesaggi incantati. È il miracolo di Natale che prende vita, lo stesso che ci invita a metterci in viaggio per perderci e immergersi in quelle atmosfere sfavillanti e straordinarie che lasciano senza fiato.

Passeggiare tra i mercatini, andare alla scoperta degli scintillanti alberi di Natale e di tutte quelle installazioni che illuminano i parchi urbani e i percorsi cittadini, e poi, ancora, ammirare le sontuose decorazioni e provare i prodotti gastronomici della tradizione locale: queste sono solo alcune delle avventure più magiche da vivere durante il periodo dell’Avvento, alla quale poi si aggiungono esperienze che trasportano i viaggiatori direttamente in un racconto di Natale.

Ed è proprio una favola natalizia che è possibile vivere nella Lapponia Finlandese, lì dove è possibile spostarsi da una parte all’altra del territorio salendo su una slitta trainata dalle renne. Allacciate le cinture, il viaggio più magico di sempre ha inizio.

A spasso con Rudolph, Dancer, Prancer e le altre renne

Le renne di Babbo Natale sono in posizione, pronte ad accompagnare i viaggiatori che arrivano nella Lapponia finlandese, su tutto il territorio, durante il periodo dell’Avvento. Sarà di Rudolph, Dancer, Prancer e compagni il compito di trasportare da una parte all’altra i visitatori a bordo di una slitta, consentendogli di vivere un’esperienza magica firmata Uber.

Proprio per celebrare le festività natalizie, infatti, l’azienda californiana che offre servizi di trasporto automobilistico privato, ha deciso di lanciare Uber Sleigh, la prima corsa on demand al mondo che permette di spostarsi in una slitta trainata dalle renne in Lapponia nel mese di dicembre in maniera completamente gratuita.

Le corse partono da Rovaniemi, e più precisamente dall’Apukka Resort. Una volta a bordo della slitta le persone attraverseranno le foreste innevate della Lapponia per raggiungere il pittoresco villaggio dove c’è la residenza ufficiale di Babbo Natale. Qui i viaggiatori potranno vivere un’esperienza incredibile: incontrare Santa Claus, gli gnomi, i folletti e tutti gli abitanti, e visitare l’ufficio postale dove ogni anno vengono recapitate migliaia di letterine, immergendosi in una favola natalizia senza eguali.

Spostarsi a Rovaniemi in slitta: come prenotare la corsa

Questa nuova ed entusiasmante avventura di Natale sarà prenotabile per un periodo limitato, dal 12 al 18 dicembre, giusto in tempo per raggiungere Babbo Natale e per sussurrargli i propri desideri, a patto che si sia stati buoni durante tutto l’anno, s’intende.

Le corse di Uber in slitta partiranno dall’Apukka Resort, a Rovaniemi, e sono completamente gratuite. Ci saranno a disposizione dei viaggiatori solo due fasce orarie per spostarsi in slitta: una alle 10:00 e una alle 14:00. Le prenotazioni, che dovranno essere effettuate tramite l’applicazione di Uber, sono disponibili alle 9.00 e alle 13.00, e quindi un’ora prima dalla partenza.

Chiunque vorrà provare questa esperienza, dovrà inserire come destinazione di partenza e di arrivo “Apukka” direttamente nell’app. Una volta prenotata la corsa, non vi resterà che aspettare l’arrivo di una delle renne di Babbo Natale, per salire a bordo e vivere un’esperienza indimenticabile!