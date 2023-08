Questa splendida isola-fortezza torna ad accogliere i turisti

Non è solamente uno splendido isolotto circondato da acque cristalline (quelle della Grecia, uno dei luoghi più belli al mondo), ma una vera e propria opera di architettura dall’immenso valore, che per troppo tempo è rimasta in stato d’abbandono. Stiamo parlando dell’ isola-fortezza di Bourtzi , gioiello greco che dista pochissimo dalla capitale, e che finalmente torna ad accogliere i visitatori. Scopriamo insieme le sue meraviglie e come raggiungerla.

La storia del castello di Bourtzi

Situata nelle acque del Golfo Argolico, a due passi dall'affascinante città greca di Nauplia, l'isola-fortezza di Bourtzi ha una lunga storia che ne fa un preziosissimo sito archeologico. Il castello, che in linea d'aria si trova ad appena 500 metri dalla costa, venne costruito dai veneziani nella seconda metà del '400, proprio a difesa di Nauplia - che ai tempi era un importante centro marinaro - dalle invasioni e dagli attacchi dei pirati. Questo capolavoro architettonico porta la firma del celebre artista bergamasco Antonio Gambello.

Dopo aver servito fedelmente la città, proteggendola per secoli, il maniero svolse un ruolo fondamentale nella sua liberazione dal dominio turco, nel corso della guerra d'indipendenza greca (nei primi anni dell'800). Fu così che Nauplia, finalmente riconquistata, divenne la prima capitale della Grecia moderna, rimanendo tale fino al 1834. Negli anni seguenti, Bourtzi visse vicende alterne. Dapprima venne riconvertito in carcere, dove soggiornavano i condannati alla pena capitale in attesa di esecuzione.

Nel 1922, il castello venne proclamato monumento nazionale: diventato un'importante attrazione turistica, il governo lo trasformò in un hotel di lusso attorno agli anni '30. Lo rimase per alcuni decenni, fin quando, a cavallo tra gli anni '60 e '70, restò in piedi solamente il ristorante e, poco dopo, venne definitivamente chiuso. Da quel momento, dell'isola-fortezza di Bourtzi nessuno si occupò più: pian piano cadde in stato di abbandono, anche per via delle controversie dovute alla doppia giurisdizione sul territorio. Ma oggi è tornata al suo splendore originario.

L'isola-fortezza di Bourtzi riapre al pubblico

Dopo tanti anni di incuria, l'isola-fortezza di Bourtzi - che viene gestita dal ministero della Cultura di Atene - è diventata il focus principale di un progetto di recupero che l'ha riportata ai suoi antichi fasti. Ci sono voluti ben due decenni, durante i quali l'accesso al castello è stato precluso ai turisti, ma finalmente l'obiettivo è stato raggiunto. Nell'agosto 2023, il governo ha annunciato la riapertura del maniero al pubblico, come "monumento accessibile di cultura e ricreazione". Le operazioni di restauro, ormai concluse, hanno ridato nuova vita a Bourtzi, e ora i visitatori potranno ammirarne lo splendore.

Come arrivare all'isola-fortezza? Raggiungerla è davvero semplicissimo: da Atene, sono meno di due ore di auto. Una volta giunti a Nauplia, un luogo fantastico - esso stesso merita assolutamente una visita -, non resta che prendere un'imbarcazione e navigare per appena una decina di minuti. C'è persino chi si cimenta in una lunga nuotata, vista la distanza davvero irrisoria dell'isola dalla costa greca. Il castello apre poi le sue porte ai turisti, per consentire loro di scoprire le splendide stanze e i grandi saloni di cui è costituito. E naturalmente qui si può ammirare un panorama davvero fantastico.