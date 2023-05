Vacanze in Sardegna: dove andare nel 2023

Una delle mete estive per eccellenza è la: spiagge meravigliose e acque cristalline sono tutto ciò di cui c'è davvero bisogno per una vacanza all'insegna del relax e del divertimento. Ma quali sono le località da visitare assolutamente nel 2023? Non possiamo che partire dalla(in foto), il fiore all'occhiello dell'isola. È qui che si trovano celebri destinazioni turistiche come Porto Cervo e Porto Rotondo, mentre a poca distanza si può approdare all' arcipelago della Maddalena per un'immersione nella natura.