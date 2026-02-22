Nella categoria dedicata alle spiagge “ uniche nel loro genere ” vengono premiati i luoghi più spettacolari e irripetibili del pianeta, scelti in base alle recensioni e alle esperienze dei viaggiatori di tutto il mondo. Al secondo posto spicca anche una perla italiana !

C’è chi cerca la spiaggia perfetta e chi, invece, vuole raggiungere quella che non somiglia a nessun’altra. Quelle dove la natura sorprende e lascia senza parole. Dalle dune si sabbia alte come palazzi alle baie che brillano al buio, passando per spiagge abitate da colonie di pinguini e con sabbie rosse vulcaniche, scopriamo le meraviglie più spettacolari e uniche al mondo attraverso la nuova classifica Traveller’s Choice – Best of the Best 2026 di Tripadvisor .

La Top 5 delle spiagge uniche nel loro genere

Al primo posto della classifica Tripadvisor sulle spiagge uniche nel loro genere troviamo Boulders Beach a Simon's Town, distretto di Città del Capo (Sudafrica). Non è speciale soltanto per la distesa di sabbia bianca e per l'acqua turchese che la bagna, ma anche perché è l'unico posto al mondo in cui è possibile avvicinarsi ai pinguini africani. Si osservano percorrendo le passerelle apposite che raggiungono anche un centro informazioni gestito da SANParks. Il momento migliore per avvistare la colonia di pinguini? Nelle prime ore del mattino, prima che arrivi la folla di curiosi.

A conquistare i viaggiatori di tutto il mondo è anche Isola Bella (al 2° posto), fiore all'occhiello della Sicilia orientale che sorge nella baia di Taormina. Collegato alla terraferma da una sottile lingue di sabbia e ciottoli che compare con la bassa marea, questo isolotto disabitato offre magnifiche opportunità di snorkeling nelle insenature rocciose e viste mozzafiato dalla funivia che da Taormina porta a Isola Bella. Non è un caso se viene soprannominata "Perla del Mediterraneo": oltre a essere spettacolare è un museo naturalistico a cielo aperto dove fauna e flora mediterranea ed esotica fanno da padrone.

Al terzo gradino del podio sale Bamburgh Beach (Northumberland, Regno Unito), situata a sud del confine tra Scozia e Inghilterra. La sua unicità? Oltre all'indiscutibile bellezza selvaggia, ha un castello omonimo che la domina dall'alto e regala i panorami più suggestivi all'alba e al tramonto, quando il sole tinge di sfumature rossastre e violacee tutto ciò che incontra.

Al quarto posto di questa speciale classifica troviamo una distesa di immense dune di sabbia spettacolari: le Sleeping Bear Dunes del National Lakeshore, sulla costa nord-orientale del lago Michigan (ad Empire, nella Leelanau County - USA). Vantano un'altezza incredibile, che arriva fino a 137 metri e rappresentano uno dei più grandi sistemi di dune d'acqua dolce al mondo. Qui si gode di viste mozzafiato, percorrendo i sentieri che scendono fino a valle, dove fare un picnic e rilassarsi lungo la battigia.

La top 5 si conclude con il Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (a Barreirinhas, Brasile): anche in questo parco nazionale le dune di candida sabbia sono una meraviglia, ma le lagune d'acqua dolce turchese che si susseguono tra una duna e l'altra rendono questo luogo davvero unico al mondo. Il periodo migliore per ammirare il panorama nel suo massimo splendore? Tra maggio e settembre, quando le lagune sono piene e balneabili.

La classifica 2026 completa

Di seguito le 19 spiagge uniche al mondo in classifica.

1° - Boulders Beach , Simon's Town (Sudafrica): dove avvistare i pinguini africani;

, Simon's Town (Sudafrica): dove avvistare i pinguini africani; 2° - Isola Bella , Taormina - Sicilia (Italia): "Perla del Mediterraneo" e museo museo naturalistico a cielo aperto;

, Taormina - Sicilia (Italia): "Perla del Mediterraneo" e museo museo naturalistico a cielo aperto; 3° - Bamburgh Beach , Northumberland (Regno Unito): spiaggia suggestiva con castello e panorami unici al tramonto e all'alba;

, Northumberland (Regno Unito): spiaggia suggestiva con castello e panorami unici al tramonto e all'alba; 4° - Sleeping Bear Dunes del National Lakeshore (Michigan - USA): immense dune di sabbia da scalare;

del National Lakeshore (Michigan - USA): immense dune di sabbia da scalare; 5° - Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses , Barreirinhas (Brasile): dune di sabbia bianca alternate a lagune d'acqua dolce turchese;

, Barreirinhas (Brasile): dune di sabbia bianca alternate a lagune d'acqua dolce turchese; 6° - Anakena Beach , Isola di Pasqua (Cile): spiaggia di sabbia bianca dove spiccano i celebri Moai;

, Isola di Pasqua (Cile): spiaggia di sabbia bianca dove spiccano i celebri Moai; 7° - Wai'anapanapa State Park , Maui (Hawaii): spiaggia nera costituita da ciottoli di lava e le onde producono il suono della pioggia, un'esperienza sonora rilassante. Da prenotare in anticipo;

, Maui (Hawaii): spiaggia nera costituita da ciottoli di lava e le onde producono il suono della pioggia, un'esperienza sonora rilassante. Da prenotare in anticipo; 8° - Hopewell Rocks , Hopewell Cape (Canada): qui si registrano le maree più alte (e più basse) al mondo. Si cammina tra faraglioni maestosi;

, Hopewell Cape (Canada): qui si registrano le maree più alte (e più basse) al mondo. Si cammina tra faraglioni maestosi; 9° - Bahía Bioluminiscente , Isla de Vieques (Portorico): spiagge che di notte brillano con la bioluminescenza;

, Isla de Vieques (Portorico): spiagge che di notte brillano con la bioluminescenza; 10° - Hot Water Beach (Nuova Zelanda): famosa per le sue acque calde, si può realizzare una "vasca" personale nella sabbia con una pala da noleggiare alla caffetteria in loco... si riempie naturalmente di acqua calda!

11° - Shell Beach , Denham (Australia): litorale costituito da un unico tipo di conchiglie sbiancate dal sole. Da lontano, la spiaggia sembra ricoperta di petali bianchi;

, Denham (Australia): litorale costituito da un unico tipo di conchiglie sbiancate dal sole. Da lontano, la spiaggia sembra ricoperta di petali bianchi; 12° - Marietas Islands Nayarit (Messico): spiaggia nascosta situata all'interno di un cratere soleggiato. Si raggiunge partecipando a un tour in barca quando la marea è bassa e attraversando il tunnel che si cela sotto l'acqua;

(Messico): spiaggia nascosta situata all'interno di un cratere soleggiato. Si raggiunge partecipando a un tour in barca quando la marea è bassa e attraversando il tunnel che si cela sotto l'acqua; 13° - Playa De Valdevaqueros , Tarifa (Spagna): perfetta per gli appassionati di windsurf e kitesurf;

, Tarifa (Spagna): perfetta per gli appassionati di windsurf e kitesurf; 14° - Pig Beach , Great Exuma (Bahamas): isola disabitata dove vivono circa 30 maiali selvatici;

, Great Exuma (Bahamas): isola disabitata dove vivono circa 30 maiali selvatici; 15° - Yaverland Beach , Isola di Wight (Regno Unito): ricorda "Jurassic Park" per la presenza di denti di dinosauro e impronte antiche che si possono ammirare. C'è anche il Dinosaur Isle Museum, per saperne di più sugli abitanti preistorici della zona;

, Isola di Wight (Regno Unito): ricorda "Jurassic Park" per la presenza di denti di dinosauro e impronte antiche che si possono ammirare. C'è anche il Dinosaur Isle Museum, per saperne di più sugli abitanti preistorici della zona; 16° - Butterfly Valley , Fethiye (Turchia): accessibile in barca, si trova ai margini di una valle che ospita oltre 100 specie di farfalle . Dalla spiaggia si può fare un'escursione nella foresta per vederle svolazzare;

, Fethiye (Turchia): accessibile in barca, si trova ai margini di una valle che . Dalla spiaggia si può fare un'escursione nella foresta per vederle svolazzare; 17° - Walakiri Beach , Sumba (Indonesia): con la bassa marea, le mangrovie si rivelano al punto da poter camminare tra le alte radici;

, Sumba (Indonesia): con la bassa marea, le mangrovie si rivelano al punto da poter camminare tra le alte radici; 18° - Hatenohama , Kumejima-cho (Giappone): a 30 minuti in barca dall'isola di Kume, offre una vasta distesa di sabbia dall'aspetto surreale;

, Kumejima-cho (Giappone): a 30 minuti in barca dall'isola di Kume, offre una vasta distesa di sabbia dall'aspetto surreale; 19° - Red Beach, Santorini (Grecia): rinomata per la sabbia e le scogliere rosse che creano un meraviglioso contrasto con le acque azzurre del Mediterraneo.

La spiaggia segreta di Marietas Islands Nayarit