La sola notte di San Silvestro in crociera a Venezia

Per trascorrere la notte di Capodanno in modo diverso dal solito, si può andare in crociera. Anche solo per poche ore.

Nella Laguna di Venezia parte un galeone a bordo del quale si può trascorrere anche solo la notte di San Silvestro facendo baldoria. E chi vuole, una volta arrivati a San marco, può sbarcare per continuare i festeggiamenti in mezzo alla folla.

Ci si imbarca alle 20.30 a Fusina. A bordo, un ricco aperitivo a base di Bellini, ma anche Rossini, Prosecco e Spritz veneziano. Il galeone inizia la navigazione in direzione Serenissima. La cena, a buffet, è tutta a base di pesce con dolci della tradizione, il tutto annaffiato da vini bianchi e rossi delle Venezie.

E poi, ci si scatena in musica e danze finché il galeone non arriva davanti a piazza San Marco dove dal ponte si può assistere a uno spettacolo pirotecnico che non si dimenticherà facilmente. E per festeggiare al meglio il nuovo anno, la cambusa del galeone resterà aperta per tutta la serata con un servizio di free-drink.

Trascorrere un originale Capodanno in barca, con un ricco cenone, musica e balli fino a tarda notte è un’ottima alternativa alle solite serate tra amici.

Navigando la Laguna di Venezia fino ad arrivare al Bacino di San Marco si vivrà un indimenticabile Capodanno, immersi nella suggestiva atmosfera che solo una città come Venezia è in grado di offrire. Costa 130 euro.