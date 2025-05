Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Non dobbiamo limitarci a pensare alle tecnologie futuristiche, all’intelligenza artificiale o ad automobili di ultima generazione: le vere smart city, oggi, sono quelle che riescono a bilanciare innovazione e benessere sociale.

E la proprietà numero uno per i cittadini delle 146 città analizzate dall’IMD Smart City Index 2025 è chiara e universale: rendere le case più accessibili. Secondo il report dell’IMD World Competitiveness Center, in oltre 110 città del mondo, la maggioranza degli intervistati ha indicato l’accessibilità abitativa come la sfida urbana più impellente: a far pressione sulla disponibilità di case a prezzi sostenibili sono fattori globali come migrazioni, aumento dei prezzi delle materie prime e una domanda in crescita continua. Ma quali sono dunque le 20 città più smart secondo la classifica?

Amburgo

Al ventesimo posto c’è Amburgo: in Germania il tema smart è fortemente sentito per le infrastrutture tecnologiche e questa città tedesca resta al top; nonostante ciò, la pressione per il mercato immobiliare si fa sentire con affitti che restano elevati specialmente per i giovani e i lavoratori a basso reddito. L’investimento in housing sostenibile e accessibile è il prossimo step obbligato.

Hong Kong

Con una delle densità abitative più alte al mondo, Hong Kong eccelle in logistica, trasporti e servizi digitali; bisogna considerare però che proprio la scarsità di spazio rende l’accessibilità alla casa un problema cronico. I micro-appartamenti sono la norma, ma la qualità della vita ne risente. Smart sì, ma serve più vivibilità.

Stoccolma

Stoccolma resta un riferimento in fatto di sostenibilità ambientale e digitalizzazione dei servizi. Ma anche qui, la scarsità di abitazioni a prezzi accessibili pesa sul mercato; la pianificazione urbana svedese è eccellente, ma l’alta domanda richiede nuove soluzioni per evitare che la città resti fuori dalla portata di molti.

Amsterdam

La capitale dell’Olanda investe da anni in tecnologia urbana e mobilità sostenibile. Ad Amsterdam però, il costo della vita, in particolare quello immobiliare, è tra i più alti in Europa. Il diciottesimo posto in classifica testimonia un impegno della città ma il bisogno di continuare ad investire per essere più accessibile e inclusiva.

Lubiana

Lubiana è la città rivelazione del 2025, passando dalla 32ª alla 16ª posizione. Merito di un’evoluzione silenziosa ma efficace: trasporti migliorati, digitalizzazione estesa e politiche per la casa più inclusive. Un esempio di come anche città meno “grandi” possano fare la differenza.

Shanghai

Con uno dei mercati immobiliari più dinamici al mondo, Shanghai offre tante opportunità e altrettante sfide. L’accesso alla casa è complicato per molti, ma il governo cinese sta investendo in edilizia verde, residenze sostenibili e trasporti futuristici.

Pechino

Pechino è al centro dell’evoluzione urbana cinese: trasporti intelligenti, servizi pubblici automatizzati, e ora anche politiche più attente all’housing accessibile. Le disuguaglianze restano, ma la direzione è chiara: tecnologia e benessere devono crescere insieme.

Seoul

La capitale sudcoreana è un gioiello tecnologico, ma i cittadini segnalano difficoltà crescenti nel trovare casa a prezzi sostenibili. La densità urbana di Seoul è estrema, e le nuove generazioni faticano a costruire un futuro. Serve più equilibrio tra innovazione e accessibilità.

Praga

Praga si distingue per una gestione urbana snella e digitale, ma si scontra con la speculazione immobiliare che minaccia l’equilibrio sociale. Le politiche locali stanno puntando su trasporti pubblici capillari per collegare periferia e centro e allargare l’offerta abitativa.

Helsinki

Helsinki offre ai suoi cittadini qualità della vita, sostenibilità, servizi pubblici eccellenti. Anche qui, però, il tema della casa si fa pressante: per attrarre nuovi residenti e mantenere la coesione sociale, sarà cruciale investire su nuovi modelli abitativi ad alta densità.

Losanna

Losanna è spesso oscurata da Zurigo, ma ha tutti gli ingredienti per essere una smart city d’avanguardia: infrastrutture solide, trasporti ottimi, attenzione all’ambiente. Il limite? Prezzi immobiliari elevati, che rischiano di frenare l’attrattiva per le fasce più giovani.

Singapore

Singapore è una delle città più avanzate al mondo in fatto di innovazione urbana ma qui il mercato immobiliare estremamente competitivo impone al governo continue regolazioni per evitare un’esclusione sociale. Il piano urbano di densità e le “smart homes” pubbliche sono un modello da studiare.

Canberra

La capitale australiana combina pianificazione razionale e tecnologia, con una rete abitativa abbastanza equilibrata. Negli ultimi l’inflazione ha però reso più difficile l’accesso alla casa per le famiglie a reddito medio. I trasporti interurbani diventano così un fattore chiave.

Copenaghen

Copenaghen è un esempio mondiale di sostenibilità urbana, ma anche qui i prezzi delle abitazioni sono esplosi. Le politiche bike friendly e il trasporto pubblico sono tra i migliori al mondo, ma senza un piano abitativo inclusivo, rischiano di servire solo una parte privilegiata della popolazione.

Londra

Londra è sempre al centro del dibattito urbano. I cittadini lamentano trasporti costosi, traffico paralizzante e soprattutto affitti insostenibili. Le soluzioni tech, come app e sharing mobility, aiutano ma non bastano: servono decisioni politiche coraggiose per ridare fiato alla capitale.

Abu Dhabi

Abu Dhabi scala la classifica grazie a ingenti investimenti pubblici, infrastrutture digitali e un mercato immobiliare in espansione. La sfida sarà garantire che la crescita non si traduca in esclusione e che i benefici della smart city siano accessibili a tutta la popolazione.

Dubai

Dubai è l’esempio lampante di cosa succede quando politiche fiscali, visione urbana e investimenti si allineano. Favorita da un sistema di regole attrattivo e da grandi progetti residenziali, sta riuscendo a offrire soluzioni abitative competitive. Una smart city nata dal deserto, letteralmente.

Ginevra

Ginevra brilla per efficienza, ambiente e servizi, ma il costo della vita è proibitivo. La città è smart, ma anche molto esclusiva. La sfida per il futuro sarà rendere questi standard accessibili a più persone, magari aprendosi a nuovi modelli abitativi condivisi e sostenibili.

Oslo

Oslo incarna perfettamente l’ideale della smart city umana: trasporti perfetti, edilizia pubblica solida, inclusività reale. Il suo segreto? Un forte stato sociale unito alla volontà di sperimentare tecnologie urbane senza perdere l’identità locale.

Zurigo

Zurigo è la prima città in classifica: spicca con il punteggio più alto a livello globale per il secondo anno consecutivo e si fa notare per riuscire a mantenere un equilibrio invidiabile tra efficienza e tecnologia, sostenibilità e inclusività. Il successo svizzero è fondato su una combinazione vincente di urban planning accurato, trasporti pubblici eccellenti e una rete abitativa regolata che frena la speculazione. A Zurigo, gli investimenti in housing pubblico e l’integrazione tra periferia e centro grazie a trasporti rapidi e puntuali permettono anche a chi ha un reddito medio di vivere a poca distanza dai poli lavorativi.

Le città italiane più smart

Seppur non compaiono città italiane nella top 20 della classifica Smart City Index 2025 ci sono tre nomi importanti tra le 146 analizzate. Nonostante non riescano a competere con la concorrenza della grandi città in classifica, Bologna, Milano e Roma mostrano un grande potenziale.

Bologna, 83^ in classifica, si distingue per l’attenzione alla mobilità sostenibile e ai servizi digitali per i cittadini. La città emiliana è tra le più avanti nel campo dei trasporti green e ha avviato numerosi progetti per migliorare l’accessibilità delle periferie. Un esempio virtuoso di smart city a misura d’uomo.

Milano, al 97° posto, continua a innovare in ambiti come mobilità intelligente, servizi pubblici digitalizzati, e rigenerazione urbana. Qui, però, la pressione abitativa si fa sentire: gli affitti sono elevati e la disponibilità di alloggi accessibili resta limitata. P

Roma, invece, al 139° posto, mostra un potenziale enorme ma ancora parzialmente inespresso. I cittadini segnalano carenze nei trasporti pubblici, infrastrutture datate, e una gestione urbana spesso complessa. I progetti di digitalizzazione e smart mobility lanciati negli ultimi anni stanno iniziando a dare risultati, e la Capitale potrebbe tornare a scalare la classifica se riuscirà a migliorare l’efficienza urbana e la qualità dei servizi.