Che cosa conviene comprare a Seoul? E poù in generale in Corea del Sud? Viaggio alla scoperta dei migliori prodotti da acquistare come souvenir

Fonte: iStock Cosa puoi comprare a Seoul e in Corea del Sud

È una delle mete più voga, infatti la Corea del Sud è diventata il luogo da raggiungere per conoscere una cultura lontana e amatissima, per scoprire luoghi distanti e così diversi da noi, ma anche per toccare da vicino i posti che hanno dato vita al K pop e ai drama coreani, seguitissimi in tutto il mondo.

E, ovviamente, quando si viaggia non può mancare il desiderio di portare a casa un po’ dello spirito di quei luoghi, che per altro regalano davvero tantissime soddisfazioni per quanto riguarda il beauty, il cibo, la cancelleria e gli oggetti tipici. Tutto quello che vale pena acquistare in Corea del Sud e a Seoul.

Cosa conviene comprare in Corea del Sud

La Corea del Sud è un luogo estremamente affascinante che negli ultimi anni è diventato una delle mete di viaggio più amate, complice anche il successo del k-pop e dei k-drama, gruppi musicali e serie tv che hanno un vasto pubblico in tutto il mondo.

L’occasione di scoprire un Paese lontano, culturalmente così diverso da noi, di esplorare una delle anime dell’Asia, è senza dubbio affascinante. Se poi a questo aggiungiamo che i prodotti che realizzano sono estremamente di tendenza, allora raggiungere la Corea del Sud è anche l’occasione giusta per fare shopping e acquistare direttamente in loco alcuni dei trend più amati.

Il cibo da comprare in Corea del Sud

Tra le meraviglie da acquistare qui non si può non partire dal cibo: sapori diversi dai nostri, affascinanti e che vale la pena portare a casa per tenere ancora un po’ per sé la sensazione di trovarsi in questo Paese lontano. Si possono acquistare prodotti confezionati di diverso genere e per tutti i gusti. E sono anche un favoloso regalo per chi è rimasto a casa per permettergli di assaporare le tipicità locali. Non devono mancare gli snack salati e dolci come i celebri yonsei cream bread e le bevande, come la kombucha o i tanti tipi di caffè e di tè.

Un altro prodotto tipico è il yuja chung, una crema che, se messa in infusione, diventa yuka tea, che contiene vitamina C ed è una vera e proprio contenitore di benessere. Da non perdere anche la frutta secca, come le fragole, ce ne sono di tutti i tipi e per ogni palato.

Infine, sempre per quanto riguarda il comparto alimentare, vale la pena portare a casa il ginseng rosso che si trova in tante versioni differenti come fresco o essiccato, ma anche estratti.

Gli oggetti della tradizione

Corea del Sud significa anche tradizioni e vale la pena pensare di acquistare qualche oggetto particolare che ci fa sentire parte della cultura locale e della sua storia. Per i più fashion l’acquisto ideale fa parte del folclore locale ed è un abito: si tratta del hanbok, composto da ampia gonna con corpetto incrociato per lei e da pantaloni, camicia e tunica per lui.

Favolose nella propria abitazione le preziose ceramiche Celadon con il loro bellissimo smalto verde giada, oppure un bangjja, ovvero un oggetto in bronzo (che contiene molto più stagno rispetto ad altri): si possono acquistare interi set per la tavola.

In Corea ci sono davvero tantissimi oggetti artistici che sono il frutto di tradizioni antiche, come la creazione di carta. E perché non andare alla ricerca di questi fogli preziosi?

Fonte: iStock

Seoul, cosa acquistare nella capitale della Corea del Sud

È la capitale della Corea del Sud ma è anche la città più popolosa dello stato: si trova nella zona nord-ovest presso il fiume Han. È il perfetto mix tra passato e futuro, tra tradizione e modernità: qui si può carpire un po’ dell’anima del Paese.

Sono tante le cose da ammirare come il Bukchon Village, in una zona alta e dove sembra di camminare nel passato, oppure si può rimanere affascinati dal Gyeongbokgung Palace, si possono vede templi o assaporare l’arte del posto, sorseggiare una bevanda in una sala da tè tradizionale, oppure sperimentare i sapori tipici al Gwangjang Market e – ancora – scovare l’anima più moderna della metropoli.

Ovviamente non può mancare lo shopping, che anche in questa città spazia dagli oggetti più tradizionali ad altri comparti: Seoul e la Corea del Sed sono infatti celebri per i prodotti di bellezza, per musica e serie tv e per la cancelleria. Uno dei quartieri per fare acquisti, vestiti compresi, è Myeongdong.

Skincare coreana, la bellezza ha casa a Seoul

La skincare coreana è sinonimo di qualità, di pelle radiosa (avete presente la celebre glass skin?) e di prodotti fenomenali. Maschere, sieri, creme per ogni tipologia di esigenza, ma anche formulazioni pensate per la detersione e per la protezione dai raggi solari, sono solo alcune delle tante meraviglie che si possono portare a casa. Non solo per noi, ma anche come regalo a una persona speciale.

Non manca il comparto make – up, anche questo piuttosto celebre e di tendenza: senza ombra di dubbio quello in Corea del Sud è il viaggio ideale anche per chi è appassionato di beauty e per chi vuole sperimentare i prodotti locali selezionandoli personalmente nei negozi.

Fonte: iStock

Cartoleria, qui troverai tanti oggetti per tutti i gusti

Attività creative, diari quotidiani, penne particolari: tutto quello che serve e che risponde al macrogruppo della cartoleria lo potrai trovare a Seoul e in tutta la Corea del Sud. E allora spazio a quaderni di tutte le fogge e dimensioni, washi tape (ovvero scotch colorato o impreziosito da disegni e grafiche), stickers e penne che si trovano in tanti formati differenti per accontentare ogni gusto.

Non mancano cover, porta cuffie, cartoline, astucci, fogli e matite.

K-Pop e K-Drama, gli acquisti top per i fan

Chi viaggia in Corea del Sud spesso ha voglia di scoprire location particolari, come quelle che hanno fatto da sfondo alla loro serie preferita oppure dove sono cresciuti i personaggi più popolari: i k-drama e il k-pop sono amatissimi in tutto il mondo.

Senza ombra di dubbio, quindi, vale la pena acquistare qualche oggetto a tema. Dai cd da collezione, magari corredati da libri, card e poster, agli oggetti più particolari senza dimenticare i capi alla moda ispirati proprio agli idoli più amati. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra cose da vedere e meraviglie da portare a casa: souvenir speciali di un viaggio indimenticabile.