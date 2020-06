Passeggiando tra i monti, quali splendidi borghi del Trentino visitare quest’estate

Circondati dai monti e dalla natura, con antiche case di pietra o dai colori pastello, i borghi del Trentino sono piccoli gioielli da scoprire e ottimo punto di partenza per escursioni, passeggiate e gite in bicicletta. L'ideale per una vacanza d'estate green con tutta la famiglia o gli amici.