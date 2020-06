SiViaggia sostiene il Turismo: ripartiamo insieme

editato in: da

SiViaggia, ha sempre sostenuto il Turismo e lo ha fatto anche in questa recente emergenza che ha congelato gli spostamenti. Chi lavora per SiViaggia arriva da esperienze diverse e ha attraversato altre crisi che hanno minato il settore: dalla Guerra del Golfo fino all’11 settembre. Proprio da questi eventi abbiamo imparato che il settore si è sempre poi ripreso e che gli italiani hanno un capacità incredibile di voltar pagina e ripartire.

Non abbiamo mai smesso di promuovere le destinazioni e raccontarle e infatti eccoci qua, pronti alle riaperture delle frontiere dopo esserci mossi già tra le regioni. Abbiamo dato voce ai protagonisti del settore con aggiornamenti quotidiani per poi riprendere a fare quello che abbiamo sempre fatto: far sognare e far venire voglia di viaggiare attraverso i nostri racconti. Lo abbiamo fatto con dei video esclusivi, con un podcast dedicato a I 100 borghi del Cuore (scelti dalla nostra redazione).

Voglia di ripartire

Poi, alla prima occasione utile, siamo stati su alcune spiagge italiane e abbiamo visto consapevolezza e leggerezza, segnali positivi dunque. Abbiamo percepito voglia di ripresa, soprattutto da parte dei turisti. Il settore alberghiero si è attrezzato e offre garanzie in termini di sicurezza e le procedure di accoglienza sono volte a rassicurare i turisti e anche in questo caso cerchiamo di darne conto aumentando così la fiducia nel sistema e in tutta la filiera turistica.

Abbiamo raccontato della riscoperta del nostro territorio, dai piccoli centri alla montagna e, proprio in questi giorni, anche il mare. In molti ci chiedono informazioni su voli da e per il Sud Italia ma anche verso altre mete estere: dalle capitali europee, all’Egitto, alle Maldive. C’è voglia di natura, di relax, di bellezza.

Un contributo concreto

