Scoprire il mondo, tutte le offerte da cogliere al volo con Qatar

Poche ore per scegliere di mettersi in viaggio e volare in tutto il mondo a prezzi davvero molto scontati. È questa l’imperdibile offerta lanciata dalla compagnia aerea Qatar Airways che sarà valida solo per 48 ore, per tutta la giornata dell’8 e del 9 ottobre, per volare in destinazioni speciali come Tokyo, Dar es Salaam, Zanzibar, Città del Capo, Lagos oppure Accra, in totale sicurezza.

La promozione prevede un 30% di sconto rispetto al prezzo originale dei biglietti: in questo modo si potrà raggiungere qualunque destinazione (tra quelle suggerite) a prezzi vantaggiosi, a partire da 419 euro a persona. Prenotando un viaggio con Qatar Airways, durante questo speciale periodo di promozione, inoltre, i clienti della compagnia riceveranno fino al 20% di sconto su qualsiasi bagaglio prepagato.

Questa allora è l’occasione giusta per prenotare un viaggio in Economy verso Tokyo. Da Milano Malpensa, infatti, il volo costa solo 419 euro a persona e una volta qui si può esplorare la capitale giapponese che in autunno, nei suoi splendidi parchi, può vantare uno spettacolo di foliage unico al mondo grazie agli aceri rossi e alberi di ginko che cambiano il fogliame. Divisa in quartieri, per chi arriva qui per la prima volta non può mancare una visita nei suoi luoghi più belli come il Palazzo Imperiale e il quartiere commerciale di Ginza. Un viaggio che può proseguire verso Asakusa, nella zona nord est, dove si trovano ancora i risciò in giro per le strade e le ragazze vestite coi kimono; Akihabara, quartiere dedicato agli amanti della tecnologia e dell’elettronica e Shinjuku, luogo dello shopping per eccellenza.

Sempre da Milano Malpensa, con 469 euro a persona, si può raggiungere Città del Capo, in Sudafrica. Un’occasione per scoprire i suoi meravigliosi paesaggi, come l’altopiano della Table Mountain, Robben Island, passeggiare per i Kirstenbosch National Botanical Gardens, l’orto botanico Patrimonio Unesco o per Bo- Kaap, uno dei più antichi quartieri cittadini. Da non perdere: una visita dai pinguini di Boulders Beach e a Cape Point, il punto più a sud del continente africano.

Da Roma Fiumicino, infine, con soli 469 euro a persona, si può volare a Dar es Salaam, la più grande città della Tanzania, simbolo e cuore autentico di questa terra. Posizionata sull’Oceano Indiano, tra spiagge da sogno, grattacieli ed isole paradisiache la cittadina rappresenta la perfetta per chi vuole staccare la spina, rilassarsi completamente e vivere una vacanza da sogno e di puro relax. Da provare per una fuga romantica Mbduya Island con le sue spiagge di sabbia bianca e l’acqua turchese del mare, mentre l’isola di Bongoyo è l’ideale per scoprire la barriera corallina, distante solo venti metri dalla riva.

Per scoprire come comportarsi in tutte le destinazioni desiderate si ricorda di consultare il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, in cui sono contenute sempre informazioni dell’ultimo minuto per viaggiare in sicurezza.