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Getty Images La Escalator Wushan Goddess è la scala mobile più lunga al mondo

In molte città del mondo, per andare dal centro alla periferia si prende un autobus o la metropolitana. A Wushan, nella vasta municipalità di Chongqing, il concetto di distanza non si misura in chilometri, ma in metri di dislivello. Questa cittadina, infatti, sorge su un territorio dove la pendenza è la norma: le case e i servizi sono arroccati su pareti rocciose che scendono a picco verso il fiume Yangtze.

Per anni, i residenti sono stati costretti a scegliere tra infinite e sfiancanti salite di un’ora per coprire poche centinaia di metri in linea d’aria. È per risolvere questo isolamento verticale che il 17 febbraio scorso è entrata in funzione la Escalator Wushan Goddess, un’opera architettonica che è subito diventata la scala mobile urbana più lunga del mondo.

La scala mobile lunga 905 metri

L’infrastruttura inaugurata a Wushan, in Cina, è un’arteria che si snoda per 905 metri di lunghezza, coprendo un salto nel vuoto di 242 metri. Per rendere l’idea della portata dell’opera, è come se un intero grattacielo di 80 piani fosse stato adagiato lungo il fianco della montagna e trasformato in un nastro trasportatore.

Il sistema non è una singola rampa, ma è composto da 21 scale mobili, 8 ascensori e 4 tapis roulant, intervallati da ponti e passerelle pedonali. Questo apparato permette di passare dalla riva del fiume ai quartieri alti in soli 20 minuti, contro l’ora abbondante necessaria in precedenza. Il costo per questo viaggio panoramico è di tre yuan, circa 40 centesimi. Una cifra accessibile che ha cambiato radicalmente la qualità della vita di migliaia di persone, rendendo finalmente agevole il percorso verso ospedali, scuole e uffici.

Il design della struttura segue fedelmente il tracciato della Goddess Avenue (da qui il nome Escalator Wushan Goddess), integrandosi nella parete rocciosa per non deturpare la vista sulle spettacolari Tre Gole, la famosa sezione panoramica del Fiume Yangtze. Progettata per resistere a pendenze estreme e a un utilizzo assiduo, la struttura garantisce la sicurezza dei passeggeri anche in condizioni meteo avverse, tipiche delle zone montane cinesi.

Un nuovo primato mondiale

L’apertura della Goddess Escalator riscrive la classifica dei record di settore, superando per dimensioni e complessità la storica Crown Grand Escalator della stazione centrale di Chongqing, che con i suoi 112 metri era stata finora il simbolo della mobilità verticale cittadina. Wushan diventa così il nuovo punto di riferimento globale per il trasporto urbano in contesti geografici complessi, dimostrando come la Cina stia spingendo i confini dell’ingegneria oltre ogni limite precedentemente tracciato.

In un altro angolo del Paese, nella provincia del Jiangxi, brilla un altro record: la Scala verso le nuvole sul Monte Lingshan. Si tratta di un sistema di 1.236 metri, inaugurato nel 2025, che detiene il primato per la lunghezza assoluta in ambiente montano, portando i turisti a 2.303 metri di altitudine in soli 10 minuti. Tuttavia, se il Lingshan punta al cielo per scopi ricreativi, il sistema di Wushan stabilisce il nuovo standard per la mobilità civile, facilitando la vita quotidiana dei suoi cittadini.